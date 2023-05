Las 10 pistas de carreras más legendarias de los videojuegos

Fast Track – Jack Miller Sigue al piloto de MotoGP™ Jack Miller y obtén el tipo de acceso tras vestidores que no puedes encontrar en ningún otro lugar.

, destruyendo amistades en Mario Kart o corriendo por un túnel submarino a más de 1.000 km/h en F-Zero: nos encantan las carreras. Pero sin buenos circuitos, un juego de carreras no vale gran cosa. Te presentamos nuestro

Uno de los circuitos más largos y peligrosos del mundo: el Nordschleife de Nürburgring, no puede faltar en la lista de los mejores circuitos de videojuegos.

Ya sea persiguiendo los mejores tiempos en simulaciones de carreras o como terreno de juego para el modo multijugador comunitario "Cat and Mouse": hoy en día, no debería permitirse el lanzamiento de ningún juego de carreras sin el emblemático Nordschleife.

Con sus icónicas formaciones rocosas y sus tres túneles, Trial Mountain ha quedado grabada para siempre en la memoria de los fans de GT. ¿Quién no recuerda con cariño el debut en PS2, cuando el sol que brillaba entre las copas de los árboles dejaba boquiabiertos a los pilotos virtuales?

Aparte de los pintorescos arces otoñales que rodean la pista, el trazado ofrece todo lo que caracteriza a un circuito bonito. Por último, pero no por ello menos importante, la larga curva a la derecha después de la salida y la complicada curva a toda velocidad al final de la vuelta hacen de este circuito uno de los más desafiantes de la serie Forza.

