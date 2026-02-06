Por primera vez en su historia, la carrera de descenso más dura del mundo aterriza en

, concretamente en el Maydena Bike Park de Tasmania. Hardline celebra su 12º aniversario en 2026 y su tercera visita al país, con un trazado que promete ser tan intimidante como los esculpidos anteriormente por Dan Atherton en Gales. Saltos descomunales, caídas sobre bloques de roca y rompecabezas técnicos convierten esta prueba en un desafío solo apto para los más valientes.