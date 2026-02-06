© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool
Los eventos de mountain bike más emocionantes de 2026
Marca en tu calendario estos eventos imprescindibles de mountain bike que se celebran por todo el mundo en 2026: no querrás perdértelos.
Aquí tienes seis de los eventos de mountain bike más electrizantes que tendrán lugar alrededor del planeta en 2026. Síguelos online, en directo y en retransmisiones, o, mejor aún, viaja a alguno de ellos y vive la acción en primera persona.
01
Red Bull Hardline Tasmania
Dónde: Tasmania, Australia
Cuándo: 7–8 de febrero
Por primera vez en su historia, la carrera de descenso más dura del mundo aterriza en Australia, concretamente en el Maydena Bike Park de Tasmania. Hardline celebra su 12º aniversario en 2026 y su tercera visita al país, con un trazado que promete ser tan intimidante como los esculpidos anteriormente por Dan Atherton en Gales. Saltos descomunales, caídas sobre bloques de roca y rompecabezas técnicos convierten esta prueba en un desafío solo apto para los más valientes.
02
Red Bull Valparaíso Cerro Abajo
Dónde: Valparaíso, Chile
Cuándo: 15 de febrero
Febrero en Sudamérica solo puede significar una cosa para los fans del mountain bike: descenso urbano a toda velocidad por las estrechas calles de sus ciudades. La ciudad portuaria de Valparaíso, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es la pionera de este tipo de eventos y acoge carreras de descenso urbano, en distintas versiones, desde 2003. En Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, los riders vuelan sobre tejados, bajan escaleras a toda velocidad y superan obstáculos artificiales hasta alcanzar la meta en pleno centro de la ciudad.
03
Natural Selection Tour Bike
Dónde: Tāhuna Queenstown, Nueva Zelanda
Cuándo: 5 de mayo
Natural Selection Tour Bike 2026 es la nueva edición del evento de freeride mountain bike que se celebra en las espectaculares crestas del monte Dewar, en Tāhuna, Queenstown. Reúne a algunos de los riders más progresivos del mundo, procedentes del freeride, el descenso y el slopestyle, para enfrentarse a un circuito diseñado a medida que combina terreno natural con elementos creativos. Aquí priman la elección de líneas, el estilo y la creatividad por encima del formato clásico de carrera.
04
Swatch Nines Bike
Dónde: Sölden, Austria
Cuándo: 15–20 de junio
Swatch Nines MTB 2026 forma parte del reconocido festival global de deportes de acción Swatch Nines, donde los mejores riders de freeride y slopestyle son invitados a rodar en circuitos creativos y no competitivos. El objetivo no es el crono ni el ranking, sino llevar la progresión y el estilo al límite. En 2026, el segmento de bike regresa a la Bike Republic Sölden, en Austria, con un ambiente de festival que celebra la creatividad de los atletas, los módulos innovadores y la colaboración constante entre riders y shapers.
05
Red Bull District Ride



Dónde: 24–25 de julio
Cuándo: Groningen, Países Bajos
Red Bull District Ride 2026 es la última edición de una de las competiciones urbanas de slopestyle mountain bike más icónicas del mundo. A diferencia de las carreras tradicionales, los riders se enfrentan a un recorrido urbano construido específicamente para la ocasión, con escaleras, wallrides, drops y grandes saltos repartidos por distintos “distritos”. Cada participante elige sus propias líneas y es valorado por dificultad, estilo, creatividad e impresión general. El evento, una prueba de nivel Diamante de la FMB Slopestyle Super League, reúne a la élite mundial del freeride y el slopestyle y, por primera vez en su historia, incluye una competición femenina completa.
06
Red Bull Rampage
52 minutos
Red Bull Rampage: Lo más destacado de la categoría masculina
18 de los mejores riders de MTB del mundo compitieron en este evento de freeride al que sólo se puede acceder por invitación, mostrando su habilidad y creatividad.
Dónde: Utah, Estados Unidos
Cuándo: octubre
La edición de 2026 volverá a celebrarse en octubre, con un programa ampliado de dos días que incluirá las competiciones femenina y masculina. Se trata de un evento por invitación en el que los riders de freeride más audaces del planeta trazan sus propias líneas sobre un terreno empinado y técnico, enlazando drops gigantes, formaciones naturales y elementos artificiales creados para la ocasión. Aquí no importa la velocidad, sino la dificultad, la creatividad, la fluidez y el estilo.
