Los mejores juegos cooperativos de sofá para PlayStation 5

It Takes Two está por todas partes. En el buen sentido.

El segundo juego cooperativo de Hazelight Studios (después de A Way Out) se llama It Takes Two y ganó varios premios en 2021. De hecho, la aventura de acción sobre May y Cody, una pareja que se ve abocada al divorcio, es una innovadora y variada mezcla de géneros que se reinventa una y otra vez en el transcurso del juego.

A veces saltas a través de plataformas en 3D y en ocasiones juegas una partida de ajedrez o afrontas clásicos absolutos con divertidos mini juegos. It Takes Two es uno de los juegos cooperativos por excelencia, donde el trabajo en equipo se vuelve indispensable para avanzar. Sin duda, una clara recomendación.

A diferencia del original, esta vez no hay editor de niveles. Pero eso no importa, porque las áreas individuales están repletas de ideas creativas. Especialmente los niveles musicales, donde todo se mueve al ritmo de la música. Sackboy también hace uso de las innovadoras funciones del mando DualSense de PlayStation 5 y da con algunos secretos a los que solo se puede llegar en el modo cooperativo.

La compatibilidad con versiones anteriores es una de las mejores características de PlayStation 5, por lo que algunos de los mejores juegos cooperativos de sofá de PS4 pueden jugarse fácilmente en la última generación de consolas. Por supuesto, no puede faltar el casi legendario Diablo 3, que no ha perdido nada de su atracción incluso unos 10 años después de su lanzamiento. Al contrario, porque el juego de acción sigue recibiendo nuevos contenidos hoy en día: la temporada 26, llamada "Echoing Nightmare", está a punto de comenzar.

Diversión cooperativa caótica: Overcooked! All You Can Eat