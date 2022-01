Los mejores juegos cooperativos de sofá para la Nintendo Switch

Keep Talking and Nobody Explodes

Tools up

Las similitudes con Overcooked! no pueden pasar por alto. Sin embargo, Tools up sigue siendo lo suficientemente diferente como para destacar. Juntos tenéis que reformar un piso, colocar paredes, suelos y trasladar muebles a sus lugares previstos. Todo ello sin ensuciar demasiado.

Groove Coaster es un título básico de los salones recreativos japoneses. Switch Wai Wai Party acaba de llegar a Occidente y ofrece por primera vez un modo multijugador. No solo se pueden establecer niveles de dificultad por jugador, sino que un modo casual relaja la jugabilidad con elementos similares a los de Mario Kart para desbaratar el ritmo de tus competidores. Experimentar las canciones juntos es una gran alternativa.

"Sin pasta" no tiene por qué significar "sin juegos". Super Kirby Clash es un título free-to-play en el que hasta cuatro nobles Kirbys pueden probar suerte en una bestial carrera para derrotar a los malvados jefes. Puedes elegir entre cuatro roles únicos y encontrar el armamento adecuado para tu estilo de juego.

