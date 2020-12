Los mejores juegos cooperativos para PlayStation 5

Aunque Sony puede estar invirtiendo enormes cantidades de dinero y talento para crear experiencias inolvidables para un solo jugador, todavía hay un gran mercado para los juegos cooperativos. Ahora, más que nunca, estamos más conectados y somos capaces de compartir contenidos en línea, así que no es de extrañar que los juegos cooperativos estén disfrutando de un renacimiento . Los desarrolladores se dan cuenta del interés que muestran los usuarios en las experiencias compartidas y nos ofrecen algunos grandes títulos para saciarnos.

Por supuesto, cualquiera que haya dado el salto de la PS4 a la PS5 está de suerte: la gran mayoría de los juegos de PlayStation 4 están disponibles para que los jugadores jueguen en el hardware más reciente, gracias a una sólida opción de compatibilidad con versiones anteriores. Así, cualquier juego decente que hayas tenido en la PS4 puede descargarse y jugarse en PlayStation 5 , y lo más probable es que sea más rápido y también se vea mejor.

Si quieres saber cuáles son los mejores juegos disponibles en modo cooperativo para PS5 , sigue leyendo a continuación.

Overcooked! All You Can Eat

Overcooked es famoso por su juego de ritmo rápido y desafiante. Situado en medio de una cocina, tú y un amigo tenéis que superar incendios y comandas sin parar mientras os peleáis por cocinar platos y preparar comidas en multitud de locos lugares . Tanto si tu cocina está en un barco que se hunde, en medio de una carretera o entre la lava de un volcán, necesitas concentrarte y ser rápido, de lo contrario tus clientes habituales no estarán contentos.

Overcooked! All You Can Eat es la versión de nueva generación de Overcooked y Overcooked 2, y ha sido adaptado muy bien para ofrecer mejores gráficos -a 4K y 60 frames por segundo -, tiempos de carga reducidos y un decadente número de nuevas características. El infame y complicado juego de acción de cocina viene precocido con ambos juegos y todos los DLC relevantes, con algunos chefs y niveles nuevos, para empezar.

Sackboy: A Big Adventure

Sackboy: A Big Adventure es un juego de plataformas en 3D que se lanzó junto con la PlayStation 5, y trae a una de las mascotas más recientes de PlayStation, el icónico Sackboy , a su propio juego. Puede que recuerdes al pequeño muñeco de arpillera de los juegos de LittleBigPlanet, pero ahora se ha convertido en el centro de atención con su nombre en el título y todo. ¡Bien!

A medida que Sony se aleja de los juegos LittleBigPlanet, también deja de lado algunas de las costumbres que lo frenaban: han desaparecido las herramientas de creación y los niveles 2.5D que definían la trilogía (de todas formas, ahora tenemos Dreams para eso). Sackboy: A Big Adventure es más bien un título de plataformas, más parecido a Cras Bandicoot o Spyro . Divertido para un solo jugador o para resolver los puzles con un compañero o una pareja, es un juego agradable y sencillo , ideal para las sesiones de los domingos por la tarde.

Dirt 5

No es frecuente encontrar un juego de carreras de este nivel de realismo en la lista de buenos juegos cooperativos, ¿verdad? Bueno, una de las mejores cosas de Dirt 5 es la forma en que te permite jugar durante toda la campaña, de principio a fin, con otro jugador de tu equipo, compitiendo a tu lado . Es una pequeña característica que ha añadido el desarrollador Codemasters, pero una gran particularidad para los aficionados a las carreras. Esperamos que más estudios incorporen algo similar en futuros juegos de carreras.

También es un gran título para cualquiera que busque una excusa para presumir de lo que puede hacer su nueva consola: el juego le da un gran uso al HDR con sus colores vibrantes y llamativos, y los gráficos de 4K también son una delicia . Si tienes un televisor que admite 120 fps, también puedes disfrutar de la frecuencia de actualización rápida. El juego es una delicia visual, no hay duda de ello.

Streets of Rage 4

El clásico juego de arcade está de vuelta, y mejor que nunca. Streets of Rage 4 logra modernizar la experiencia retro beat-em-up de una manera muy inteligente y necesaria . Ya sea que busques unos buenos gráficos y bien diseñados, o algunos ajustes en la jugabilidad que lo convierten en una experiencia más entretenida unos 26 años después de que saliera el último juego de la serie, el último título de desplazamiento lateral de Sega te tiene cubierto.

Desmantelar una célula de policías corruptos y matones contratados mientras exploras una ciudad nueva nunca pasará de moda, y encadenar movimientos y realizar combos con un amigo sentado a tu lado hace que la experiencia sea aún más divertida. ¿Limpiar las calles con esas imágenes de los 90 y un OST asesino? Es como si estuvieras jugando con los originales de nuevo.

Destiny 2

El shooter espacial de ciencia ficción de Bungie ha sido diseñado específicamente para contenido cooperativo . Todo el juego gira en torno a equipos de entre tres y seis Guardianes (léase: soldados espaciales) que están en una búsqueda interminable para suprimir las fuerzas de la Oscuridad y salvar a la raza humana, que se encuentra acorralada en un rincón aterrador.