Los mejores juegos cooperativos para las Xbox Series S y X

Ya sea que estés viendo Play Everywhere, Xbox Game Pass o el lanzamiento de la Xbox Series S, es imposible negar que Microsoft está muy del lado del consumidor en esta nueva generación de consolas. La compañía está haciendo todo lo posible para eliminar las barreras para los jugadores que simplemente quieren jugar: los jugadores de consolas, PC y móviles ahora pueden unirse bajo el paraguas de Xbox, y todos pueden jugar a los mismos juegos gracias al Xbox Game Pass .

Con toda esta nueva libertad, los jugadores están aprovechando la oportunidad de jugar juntos como nunca antes. Ya sea a través de sencillos títulos independientes a pequeña escala o enormes batalles de más de 100 jugadores, el juego cooperativo nunca ha sido tan sencillo . Además, si quieres jugar a los títulos que poseías en la Xbox One, te animamos: los juegos más antiguos están disponibles para que los jugadores jueguen en el hardware más reciente gracias a la impresionante opción de compatibilidad con la versión anterior de Microsoft. De esta forma, cualquier juego que hayas tenido en la configuración anterior de tu consola puede descargarse y jugarse en la Xbox Series S/X, y probablemente será más rápido y se vea mejor.

Pero si lo que buscas son juegos que aprovechen al máximo el hardware de la Xbox Series S/X, esto es lo que necesitas saber.

Sea of Thieves

El desarrollador de Sea Of Thieves, Rare, siempre ha mantenido que el juego cooperativo es parte integral de su simulador de piratas en alta mar . Aunque puedes jugar en solitario, el estudio te promete que lo pasarás mucho mejor si consigues reunir una tripulación y hacerte con algunos compañeros sinvergüenzas.

Los galeones pueden ser pilotados por tripulaciones de hasta cuatro personas, y a menudo te encontrarás con que tus aventuras no planeadas y sin guion serán las mejores. Así que, aunque te propongas "liberar" algún tesoro de una fortaleza esquelética, puede que te encuentres lanzando explosivos a un Kraken o disparando cañones a una tripulación rival mientras navegas de regreso, achicando desesperadamente el agua mientras tu barco se hunde para salvar el botín que tanto te costó conseguir. El juego está disponible para los suscriptores de Xbox Game Pass y ha sido optimizado para Xbox Series S/X.

Gears 5

Lanzado por primera vez en la Xbox One en 2019, Gears 5 ha sido recientemente optimizado para la Xbox Series X/S , y también es un gran aliado de la última tecnología. Si quieres formar equipo con un amigo y abrirte camino a través de hordas de Locust en resolución 4K (con texturas y velocidades de fotogramas por segundos mejoradas), todo en pantalla dividida, este juego ha sido hecho para ti. Desde el principio de la campaña, hasta el final, puedes tener un compañero a tu lado, como un verdadero soldado del COG.

Gears 5 está disponible en Xbox Game Pass y viene con una historia principal bastante apasionante, con algunos excelentes decorados (especialmente el inspirado en Hamilton) y también con una parte multijugador bastante intensa. Microsoft sigue apoyando el título y es probable que lo siga haciendo en los próximos años.

Halo: Master Chief Collection

Halo: Master Chief Collection es una recopilación de los primeros cinco juegos de la serie Halo (desde Halo: Combat Evolved hasta Halo 4, con ODST también incluido). Aunque originalmente se lanzó en noviembre de 2014 para la Xbox One, desde entonces se ha lanzado una versión mejorada del juego para la Xbox Series X/S en noviembre de 2020.

Lo cierto es que este es un gran juego: puedes jugar a todos los títulos principales con dos jugadores , que se unen para enfrentarse a las fuerzas de la hostil raza de alienígenas Covenant y al virus Flood mientras avanzas en la historia. Halo es admirado por muchos jugadores como una serie clásica fría como la piedra que todos deben jugar, y al estar disponible en Master Chief Collection, no tienes excusa para no hacerlo.

Overcooked! All You Can Eat

Overcooked es famoso por su juego de ritmo rápido y desafiante. Situado en medio de una cocina, tú y un amigo tenéis que superar incendios y comandas sin parar mientras os peleáis por cocinar platos y preparar comidas en multitud de locos lugares . Tanto si tu cocina está en un barco que se hunde, en medio de una carretera o entre la lava de un volcán, necesitas concentrarte y ser rápido, de lo contrario tus clientes habituales no estarán contentos.

Overcooked! All You Can Eat es la versión de nueva generación de Overcooked y Overcooked 2, y ha sido adaptado muy bien para ofrecer mejores gráficos -a 4K y 60 frames por segundo-, tiempos de carga reducidos y un decadente número de nuevas características. El infame y complicado juego de acción de cocina viene precocido con ambos juegos y todos los DLC relevantes, con algunos chefs y niveles nuevos, para empezar.

Destiny 2

El shooter espacial de ciencia ficción de Bungie ha sido diseñado específicamente para contenido cooperativo . Todo el juego gira en torno a equipos de entre tres y seis Guardianes (léase: soldados espaciales) que están en una búsqueda interminable para suprimir las fuerzas de la Oscuridad y salvar a la raza humana, que se encuentra acorralada en un rincón aterrador.