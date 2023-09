Los mejores juegos de carreras en mundo abierto de todos los tiempos

The Crew 2

Need for Speed: Underground 2

The Crew Motorfest se perfila como el próximo gran juego de carreras en mundo abierto. Cuenta con una recreación de ensueño de la isla hawaiana de O'ahu, más de 600 vehículos diferentes, entre ellos varios Red Bull exclusivos, y una serie de campañas temáticas que ofrecen experiencias únicas y emocionantes sobre la cultura del automóvil.

Con su recién lanzamiento, es el momento perfecto para mirar por el retrovisor mientras exploramos, sin ningún orden en particular, cinco de los mejores juegos de carreras en mundo abierto hasta la fecha.

Need for Speed: Underground 2 es, con diferencia, el juego más antiguo de esta lista (salió en 2004) y fue la primera entrega de la saga que incluyó la opción de correr libremente. El escenario del juego era la ciudad ficticia de Bayview, inspirada en San Francisco y Los Ángeles.

