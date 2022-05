Este año, los aficionados a las tortugas se encontrarán con auténticos hitos del juego. Shredder's Revenge es un nuevo beat 'em up. Todavía no se conoce la fecha exacta de lanzamiento, pero los primeros tráilers ya muestran numerosos personajes, grandes animaciones y una brutal acción multijugador. En un momento en el que el género de los beat 'em up está experimentando un pequeño renacimiento con juegos como River City Girls y Streets of Rage 2, el título encaja perfectamente con el espíritu de la época.

Los fans de lo retro consiguen Cowabunga Collection: una colección de todos los juegos de Turtle de los años 80 y 90. El pack completo de la nostalgia. Esta época también era el momento más importante para los juegos de los héroes verdes. Porque esta colección contiene algunos de los mejores juegos de las Tortugas. Aquí hemos enumerado los cinco más relevantes.

01 5. Back from the Sewers

Se lanzaron tres juegos de Turtle para la Gameboy original. Back from the Sewers fue la segunda parte de la serie. En comparación con su predecesor, Fall of the Foot-Clan, los efectos visuales eran mucho mejores. Sprites grandes y detallados e incluso la posibilidad de moverse en profundidad en algunas fases. E incluso había una pequeña película de introducción.

La música, sin embargo, no acabó de satisfacer a todos los paladares. La primera etapa va acompañada de una versión de 8 bits del tema de las Tortugas. Los niveles posteriores son casi molestos y aburridos.

Por supuesto, desde la perspectiva actual, Back from the Sewers ya no puede estar a la altura de otras joyas de la portátil de Nintendo. Pero, sobre todo en el contexto de su época, el título fue uno de los mejores juegos portátiles para los aficionados a las Tortugas y aún hoy merece la pena echarle un vistazo.

En Japón... ... se llama simplemente Back from the Sewers Teenage Mutant Ninja Turtles 2.

02 4. Tournament Fighters

En los años 90 era casi inevitable que una franquicia de éxito debiese tener un juego de lucha. En consecuencia, las Tortugas no fueron una excepción. Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters fue lanzado para NES, Super Nintendo y Sega Megadrive. La versión de Super Nintendo se considera la mejor.

Pero sería injusto descartar el título como un simple clon de Street Fighter 2. Por supuesto, el juego está obviamente basado en el hito de Capcom con su asignación de botones y movimientos especiales, pero tiene suficiente jugabilidad propia para diferenciarse. De hecho, el juego no es impopular dentro de la comunidad de juegos de lucha. Con el lanzamiento de la Cowabunga Collection, por fin será posible jugar a Tournament Fighters en los modernos Fight Sticks.

Incluso antes de eso, los jugadores de lucha jugaron pequeños eventos paralelos en Turtles: Tournament Fighters en varios torneos. Esto demuestra la solidez de la jugabilidad del título y la calidad del juego, que a primera vista parece un lanzamiento rápido que solo debía producir ingresos rápidos.

Sin versión arcade Como no es habitual en el género, no hubo una versión arcade de TMNT: Tournament Fighters

No se sabe cuánta experiencia tiene Daigo Umehara, atleta de Red Bull y leyenda de los juegos de lucha, con TMNT: Tournament Fighters . Pero como él mismo es uno de los mejores jugadores de Street Fighter 2 del mundo, es de suponer que también dominará este juego.

Bonificación: La mejor aparición como invitado

Tournament Fighters no iba a ser el último juego de lucha en 2D en el que los hermanos Tortugas se enfrentaran a otros héroes y villanos. También estaban disponibles como descarga para Injustice 2. Injustice es el luchador de los cómics de DC salido del horno de los creadores de Mortal Kombat. Con la tendencia a que las apariciones de personajes invitados en los juegos de lucha sean cada vez más la norma, las Tortugas pudieron hacerse un hueco aquí en 2018.

03 3. The Arcade Game

Una combinación perfecta de los 90 en los Estados Unidos: Tortugas, pizza y arcade. Las últimas máquinas recreativas se pueden encontrar en casi todas las cadenas de restaurantes. Especialmente popular era el género beat 'em ups de desplazamiento lateral, en los que podías abrirte paso a través de hordas de enemigos, normalmente en compañía de amigos.

Konami había exprimido las más diversas franquicias en este género a lo largo de los años: Los X-Men, Los Simpsons y también las Tortugas Ninja Mutantes. Hasta cuatro jugadores podían reunirse en torno a la máquina y luchar contra Krang, Shredder y Foot-Clan.

El juego fue un gran éxito. No solo por la marca, sino también porque era simplemente un beat 'em up muy sólido. Konami sabía lo que hacía aquí. Con el tiempo, el juego se hizo también para la NES. Bajo el nombre de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Arcade Game, el título también podía experimentarse en casa. Por supuesto, era una versión bastante reducida. Pero como no había forma de experimentar un juego arcade real en el salón de tu casa, era una alternativa bienvenida.

Bonificación: El peor juego de las Tortugas

Ahora bien, todo el mundo esperaría que el primer juego de las Tortugas para la NES estuviera en esta lista. Pero no. Este título no es perfecto, pero comparado con otros juegos de su época, tampoco es especialmente malo. Un poco complicado en algunas partes y posiblemente injusto, pero en general un videojuego sólido.

Mutants in Manhattan, en cambio, decepcionó a muchos. Sobre todo, si se tiene en cuenta quién estaba detrás del juego de acción. Platinum Games demostró con Bayonetta que dominaba el género. Y su equipo B también demostró con Tranformers: Devastation y The Legend of Korra que pueden producir juegos con licencia perfectamente útiles. Sin embargo, Mutants in Manhattan se fue, por desgracia, por la cloaca.

04 2. The Hyperstone Heist

El título de Sega Megadrive Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist era visualmente muy parecido al juego de arcade. La interfaz, los sprites y las animaciones eran muy similares. Sin embargo, se basó en el sucesor de la primera versión arcade.

Fue un gran salto en su momento, después de que la gente solo estuviera acostumbrada a los juegos para la Gameboy y la NES dentro de sus propias cuatro paredes. No obstante, al mismo tiempo había un título de las Tortugas que en cierto modo le quitaba la mantequilla a Hyperstone Heist. Los dos juegos eran bastante similares y se basaban básicamente en la misma base. El juego en cuestión es, por supuesto, Turtles in Time.

05 1. Turtles in Time

No es una gran sorpresa: a día de hoy, Turtles in Time no solo es el mejor videojuego de las Tortugas, sino también uno de los mejores beat 'em ups de todos los tiempos. La versión arcade mejoró a su predecesora en todos los aspectos y la portabilidad a Super Nintendo, que entonces se llamaba Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time, es una de las joyas absolutas de la consola retro de Nintendo.

El juego ofrece el pack completo: escenarios masivos con diferentes e icónicos enemigos, cuatro Tortugas jugables, un aspecto que recuerda a los dibujos animados y una de las mejores bandas sonoras del género.

Turtles in Time sigue siendo un juego para jugar hoy en día, y todavía trae el mismo nivel de alegría que lo hizo en los años 90. Tanto si eres fan de las Tortugas Ninja como si no.