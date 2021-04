Los 15 mejores juegos de motos de la historia

GTA IV: The Lost And The Damned (Xbox 360, PS4, PC, 2009)

The Lost and the Damned

La actualización GTA Online: Moteros ofrecía una parte completamente nueva de la escena criminal de GTA, incorporando clubes de moteros a las carreteras en Los Santos. Pero si querías una historia para un solo jugador, además de un brillante juego de motos, necesitabas la extensión GTA IV: Lost And Damned. Las motos han formado parte de GTA desde el primer juego, pero Lost And Damned mejoró su pilotaje, mientras que la historia, protagonizada por Johnny Klebitz -el presidente de una banda de moteros-, estaba exquisitamente contada.

Antes de mandarnos a una aventura interplanetaria en No Man's Sky, Sean Murray (Hello Games) creó al brillante Joe Danger. Un alocado motorista que salta y realiza acrobacias para superar los difíciles retos y obstáculos en un intento de vencer al Team Nasty, y la forma en que tienes que cronometrar tus saltos lo hace muy parecido a un juego de plataformas en 2D. Una alegre e interesante alternativa al desafiante Trials Evolution. ¡También es un juego brillante en el móvil!

