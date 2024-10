Los mejores juegos de terror a los que jugar en Halloween no tienen por qué ser siempre los que te van a provocar pesadillas de las que te despiertas, pero que siguen ahí cuando te vuelves a dormir. Sí, algunos juegos de terror son angustiosamente terroríficos -el primero de esta lista implica monstruos en la oscuridad y encender cerillas que duran aproximadamente 10 segundos-, pero otros son simplemente espeluznantes o se disfrutan mejor con amigos online.

Ya sea jugando al escondite con criaturas terroríficas, asesinando a tus amigos con una máscara de hockey o gestionando cementerios como en Stardew, esta colección de los mejores juegos de terror para Halloween tiene algo para todos los gustos. Que duermas bien.

1. Amnesia: Rebirth

Amnesia: Rebirth juega muy bien entre la luz y la oscuridad © Frictional Games

Plataformas : PS4, PC

Si Amnesia: The Dark Descent te alejó definitivamente de los juegos de terror tras su potente marca de terror sin diluir, la mera mención de la secuela de 2020 de Frictional Games puede ser suficiente para ponerte nervioso. Y es comprensible. La oscuridad... le hace cosas a tu cerebro. Rebirth es la historia de Tasi, una superviviente de un accidente de avión en el desierto de Argelia, que reconstruye sus recuerdos mientras intenta encontrar una forma de ponerse a salvo. Y aunque la seguridad y la cordura residen en la luz, por supuesto nunca hay suficientes cerillas ni suficiente aceite de linterna para iluminar este mundo maravillosamente sombrío.

A Frictional Games se le da muy bien esto. De alguna manera, incluso el desierto bañado por el sol se las arregla para ser ominoso, pero es cuando Tasi entra en las cuevas o en las ruinas de los castillos poco iluminados cuando llega el verdadero miedo. Los sustos, diseñados por expertos, hacen que siempre estés al borde de tu asiento, intentando desesperadamente predecir lo que te espera mientras te escabulles entre las antorchas, protegiendo tu mísera colección de cerillas.

2. Phasmophobia

Phasmophobia hace cosas raras en tu mente cuando estás en RV © Kinetic Games

Plataformas: PC

Piensa en los Cazafantasmas y probablemente sonreirás. Esos tipos extravagantes, sus mochilas de protones y sus descaradas réplicas, eso es lo que significa cazar fantasmas... ¿o no? Phasmophobia sugiere que no. De hecho, este juego multijugador (también disponible en RV para los valientes o los tontos) muestra exactamente cómo sería la caza de fantasmas en la vida real y no es para los débiles de corazón.

Coge a tus amigos online y adéntrate en estas casas. No hay tiempo para bromas mientras buscáis desesperadamente pistas fantasmales para identificar al desdichado espíritu responsable de los fantasmas. Posicionar cámaras para buscar orbes fantasmales y colocar diarios de espíritus resulta emocionante al principio, hasta que te das cuenta de que te han encerrado en una habitación lejos de tus amigos porque a esta particular raza de espectros les gusta separar a sus víctimas.

Phasmophobia utiliza incluso tu micrófono y tendrás que acordarte de no hacer ruido, ya que a algunos fantasmas no les gusta nada que aparezca un ruidoso grupo de Discord. ¿Dónde está Slimer cuando lo necesitas?

3. Friday the 13th: The Game

Mira de no quedarte solo en casa cuando juegues a Friday the 13th: The Game © Gun Media

Plataformas: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

No es el único juego de este tipo -te miro a ti, Dead by Daylight-, pero si buscas una auténtica experiencia de película de terror no hay nada como Friday the 13th: The Game. Este multijugador asimétrico es una carta de amor a la franquicia slasher, con un Camp Crystal Lake minuciosamente recreado. Incluso hay diferentes versiones del chico momia favorito de todos los amantes del terror, para cuando te sientas un poco más ‘Jason toma Manhattan’ que Parte 2.

Viernes 13 se toma en serio el cine de terror. Eso significa que puedes aprovechar al máximo las ventajas de ciertos consejeros para intentar convertirte desesperadamente en la ‘Final Girl’ y sobrevivir hasta el amanecer. Además, las múltiples formas de escapar hacen que cada partida sea única. ¿Intentarás arreglar el barco? ¿Encontrar las piezas del coche? ¿O simplemente llamar a la policía y salir tambaleándote antes de que el súper poderoso Jason te dé caza y te arranque el corazón de un puñetazo? Vorhees no es un buen tipo, después de todo.

4. Carrion

Carrion, mi hijo descarriado © Devolver Digital

Plataformas: Xbox One, PC, Nintendo Switch

Por fin llegó la hora de la venganza. Carrion es un “juego de terror a la inversa” en el que, como una masa fugitiva, te desplazas por una instalación subterránea. Por si la imagen de arriba no es suficiente, no eres una masa amorfa muy amistosa. Y cuantos más científicos desprevenidos agarres y mastiques, más grande y fuerte te harás. Incluso en su nivel más simple, Carrion es deliciosamente satisfactorio cuando agarras a humanos pixelados con tus tentáculos y los sacudes hasta que caen hechos pedazos.

Pero esto es algo más que un simulador de asesinato de monstruos: hay puzles que resolver y un montón de nuevas habilidades que aprender que te ayudarán a tirar de la palanca, así como a disparar gotas de dudosa viscosidad para inmovilizar a las víctimas. Todo en Carrion se siente como en una alegre película de monstruos, así que, si siempre te has sentido defraudado por Sharknado o Megashark Vs Giant Octopus, es hora de hacer la experiencia de puré humano que siempre has deseado.

5. The Dark Pictures Anthology

The Dark Pictures Anthology te llevará a lugares extraños © Bandai Namco

Plataformas: PS4, Xbox One, PC

Esta entrada es una especie de trampa y, en realidad, solo una forma de meter dos juegos en una sección (bueno, tres si incluyes Until Dawn). Si te gustan las delicias interactivas repletas de slasher de Supermassive Games en exclusiva para PS4, las dos entradas de Dark Pictures Anthology te ayudarán a sentir ese picor sangriento. Man of Medan y Little Hope son películas de terror interactivas basadas en decisiones, cada una con un elenco de personajes peligrosamente desechables. En Man of Medan, un grupo de amigos acaba en un espeluznante barco fantasma, mientras que Little Hope está protagonizado por Will Poulter y se parece mucho a la Bruja de Blair a la que han dejado decorar un pueblo aislado.

Aunque parte de la gracia de estos juegos es el hecho de que alguien pueda morir si tienes que abrir la puerta para pedir pizza, Supermassive Games aprendió de Until Dawn que estas experiencias se comparten mucho mejor. Tanto Man of Medan como Little Hope cuentan con multijugador para hasta cinco jugadores en el modo Movie Night, en el que el juego te dirá cuándo debes pasar el mando. Aunque sólo juegues con otra persona, siempre está bien tener a alguien a quien echarle la culpa cuando las cosas van totalmente mal. Porque -ya sabes- realmente, realmente lo harán.

6. Graveyard Keeper

Graveyard Keeper rasca ese espeluznante picor de Stardew Valley © Lazy Bear Games

Plataformas: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Android

Por último, llega el momento de una ligera curva, pero no te preocupes, sigue habiendo cadáveres. Lo que ocurre es que ya están muertos cuando llegan a ti. Graveyard Keeper de Lazy Bear Games tiene todas las características de un juego de terror. Una calavera que rebota para ayudarte a aprender... fantasmas... la posibilidad de llevar “carne misteriosa” al bar local una vez que te has ocupado de los cadáveres de tu morgue... Lo bueno es que todo está envuelto en un simulador de agricultura al estilo Stardew. Procesa los cadáveres que te trae un gruñón espeluznante y podrás fabricar con sus componentes y ayudar a tu ciudad.

Los ciclos de satisfacción son infinitos. El cementerio de la iglesia puede mejorarse constantemente y querrás asegurarte de que las lápidas están en el mejor estado posible, las habilidades de artesanía pueden mejorarse y puedes cultivar. Ignora las ceremonias de quema de brujas y te convertirás en un miembro muy querido de la comunidad. Si tu sentido del humor es más de Cabin in the Woods que de Hubie Halloween, Graveyard Keeper te hará absolutamente cosquillas en el hueso de la risa... Por muy sádico que suene.