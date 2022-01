El auge de los FPS tácticos en primera persona

Ready or Not – El renacimiento del shooter táctico

¿De qué trata Ready or Not? En el juego de disparos táctico, vuelves a meterte en la piel de un equipo SWAT de cinco personas, solo que esta vez la jugabilidad es más desafiante y realista que nunca. El shooter táctico puede jugarse en solitario o en cooperación con otros jugadores. Actualmente hay seis niveles jugables entre los que elegir, pero habrá más a lo largo de 2022, al igual que un modo PvP.

Como es típico en el género, Ready or Not se centra en la acción táctica y la coordinación con los miembros del equipo para dominar los variados escenarios que van desde el rescate de rehenes hasta la desactivación de bombas. Además de las armas obligatorias, tienes a tu disposición herramientas útiles como el spray de pimienta, los arietes y varias categorías de blindaje.

