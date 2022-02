4 fantásticos juegos que te animarán a volver a jugar en la consola

Elden Ring. 25 de febrero (PS4 / PS5 / Xbox Series / Xbox One)

Según los datos que ha facilitado Bungie, el estudio que está detrás de Destiny 2, más de un millón de jugadores ya han reservado la expansión La Reina Bruja , y parece que ha medida que se acerca el lanzamiento del juego esa cifra no para de aumentar.

La compañía estadounidense asegura que la expansión va camino de convertirse en la más reservada del juego y la verdad es que motivos no faltan, ya que los amantes de este shooter en primera persona de temática espacial podrán crear su propio armamento por primera vez - gracias al nuevo modo de creación de armas- y empuñar un nuevo tipo de arma, las "gujas", para explorar un destino totalmente nuevo.

