PlayStation VR 2: los mejores juegos para su lanzamiento

Una de las noticias más preocupantes sobre PlayStation VR 2 era que los juegos de realidad virtual más antiguos de la consola de Sony no eran compatibles con las nuevas gafas. Sin embargo, en el lanzamiento de las PVR 2, hay una buena selección de juegos en PlayStation Store que no pueden faltar en tu estante. Casi todos los géneros están cubiertos. Hemos seleccionado algunos juegos completamente diferentes que ofrecen una buena introducción al mundo de la RV.

El spin-off de Realidad Virtual de la aventura de mundo abierto de Guerilla Games es el superventas de Sony para el sistema PSVR 2. Técnicamente, también es un excelente buque insignia para el sistema. En cuanto a jugabilidad, es un poco plano, pero eso es fácil de olvidar con la grandilocuente producción. Horizon Call of the Mountain es como un salvaje viaje en montaña rusa.

No asumes el papel de la heroína de la serie, Aloy, sino que vives la aventura desde el punto de vista de Ryas. Como antiguo rebelde Carja, debe expiar sus crímenes pasados siendo enviado a un peligroso viaje.

Si lo tuyo es el caos humorístico, What the Bat? es para ti. En realidad, la premisa del título es relativamente sencilla: se trata simplemente de realizar tareas de la vida cotidiana: Te levantas, te lavas los dientes, preparas el desayuno y pasas el tiempo jugando a videojuegos. Sin embargo, todo se complica por el hecho de que tienes dos bates de béisbol en las manos en todo momento.

El colorido aspecto de dibujos animados subrayan el absurdo concepto. Así que si prefieres usar tus gafas de RV para sumergirte en un mundo lleno de creatividad y simpático encanto, What The Bat? es para ti.

Siempre es emocionante ver cuando los juegos utilizan la RV no solo como medio para que experimentes un juego desde una perspectiva en primera persona, sino también para jugar un juego de plataformas con él. Moss, así como su sucesor Moss: Book II, hacen precisamente eso. Este juego de acción con pequeños rompecabezas y saltos te permite controlar a la ratoncita Quill.

Como ya se ha dicho, no miras a través de sus ojos, como cabría esperar en la realidad virtual, sino que ves el mundo del juego más como un diorama. Pero no estás quieto. Moviendo la cabeza, puedes explorar y ver rincones del entorno que pueden contener soluciones a puzles u otros objetos.

Otro título en el que básicamente actúas como una cámara de RV es Tetris Effect. Sobre el papel, el juego no debería ser tan especial en Realidad Virtual. Apenas influyes en la acción y no obtienes ningún valor añadido en comparación con el juego en la televisión.

No obstante, Tetris Effect se centra menos en el juego en sí y más en la experiencia audiovisual. La combinación de unos campos de juego visualmente impresionantes y la música electrónica casi consiguen una sensación embriagadora. En cualquier caso, el Tetris como nunca antes lo habías experimentado.

Rez: Infinite es otro juego que ya estaba disponible en la primera versión de la PSVR. Y de forma similar a Tetris Effect, también es un título que viene con una interesante mezcla de audio y vídeo. Sin embargo, el juego es algo más enrevesado que el clásico juego de puzles. Vuelas a través de los niveles en forma de figura de alambre y disparas a las formas enemigas con pequeños cohetes. De este modo, no solo amplías visualmente tu personaje, sino que también añades varios niveles a la música.

