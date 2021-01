El inicio de esta generación de consolas no ha llegado con la misma fanfarria que en ocasiones anteriores, y eso ha sido debido a la actual pandemia de la Covid-19 que ha estado castigando al mundo durante 2020. Pero eso no quiere decir que haya sido una decepción, todo lo contrario. Sony nos está ofreciendo un buen puñado de

Por supuesto, y de momento, la selección es todavía relativamente escasa, pero al menos la calidad de los juegos disponibles es muy alta. No hace ni tres meses que la consola ha salido al mercado y ya hay algunos títulos estelares disponibles para que los descargues o los compres.

La nueva consola tendrá algunas características realmente impresionantes, pero no saldrá en 2019.

Astro's Playroom

y, como no puede ser de otra forma, ofrece una

Astro's Playroom es el mejor pack de juegos que puedes esperar, mostrando todo lo que tu nueva consola puede hacer y ofreciendo un divertido y agradable tutorial de todo lo que la PS5 (y DualSense) es capaz de hacer. Sin lugar a dudas es el mejor pack de juegos desde Wii Sports y, como no puede ser de otra forma, ofrece una divertida experiencia bajo unos nítidos gráficos 4K y un impresionante audio 3D .

Claro, es un título bastante corto, pero no dejes que eso te desanime: Astro's Playroom merece la pena. Y como

Claro, es un título bastante corto, pero no dejes que eso te desanime: Astro's Playroom merece la pena. Y como viene incluido con la PlayStation 5 , será difícil encontrar una razón para dejarlo de lado.

Demon's Souls

, este RPG de acción y mazmorras es una verdadera experiencia de última generación para cualquiera que quiera flipar. Originalmente creado por los desarrolladores de From Software, y mejorado con la última tecnología por los magos de la ingeniería de Bluepoint,

Considerado por muchos como la cúspide de los juegos exclusivos de PS5 , este RPG de acción y mazmorras es una verdadera experiencia de última generación para cualquiera que quiera flipar. Originalmente creado por los desarrolladores de From Software, y mejorado con la última tecnología por los magos de la ingeniería de Bluepoint, Demon's Souls es una clase magistral en el diseño de juegos hardcore . Ven a por las texturas e iluminación que te dejarán boquiabierto y quédate por las espectaculares y difíciles peleas con los jefes.

. Es una experiencia muy gratificante una vez que le coges el truco... Pero desde luego no es para pusilánimes.

Una vez que hayas iniciado el juego, te costará creer que se lanzó originalmente en 2009. Al igual que Dark Souls, Bloodborne y Sekiro que lo precedieron, Demon's Souls está diseñado para poner a prueba tu habilidad en los juegos de acción con los mejores sistemas de combate y niveles de su clase . Es una experiencia muy gratificante una vez que le coges el truco... Pero desde luego no es para pusilánimes.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales