10 momentos que convirtieron a Mostar en un icono del cliff diving

Once años después de su estreno en el calendario de las World Series , el histórico puente bosnio se ha consolidado como uno de los escenarios imprescindibles del cliff diving. Estas son las razones que explican por qué ocupa un lugar tan especial dentro de este deporte.

01 ¿Por qué Mostar es uno de los escenarios más icónicos del cliff diving?

Pocos escenarios reflejan mejor la esencia del cliff diving que Mostar. En esta ciudad, una tradición centenaria de saltos desde las alturas convive con algunos de los capítulos más importantes de la historia de las Red Bull Cliff Diving World Series.

En el sur de Bosnia y Herzegovina se alza Stari Most, un puente otomano del siglo XVI declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde hace generaciones, los jóvenes de Mostar se lanzan desde sus 21 metros de altura hasta las aguas color esmeralda del río Neretva como parte de un rito de iniciación. Desde la llegada de las World Series en 2015, este escenario también ha sido testigo de títulos decididos, puntuaciones perfectas y saltos que ya forman parte de la historia del campeonato.

Mostar: donde la tradición se une al cliff diving moderno © Romina Amato/Red Bull Content Pool

02 10 momentos que hicieron historia en Red Bull Cliff Diving en Mostar

1. Jonathan Paredes logra su primera victoria en las World Series – 2015

Cuando las World Series desembarcaron por primera vez en Mostar, Jonathan Paredes fue el encargado de inaugurar el palmarés de la prueba. El mexicano se llevó el triunfo apenas un día después de cumplir 26 años y celebró así la primera victoria de su trayectoria en el campeonato.

Red Bull Original Red Bull Energy Drink Más información

Aquella edición también dejó otro hito gracias a Sergio Guzman . El mexicano terminó segundo y se convirtió en el primer wildcard masculino que conseguía subir al podio en una prueba de las World Series.

En Mostar, el mexicano Jonathan Paredes logró su primera victoria © Dean Treml/Red Bull Content Pool

2. Lysanne Richard gana la primera competición femenina en Stari Most – 2016

La canadiense Lysanne Richard escribió su nombre en la historia de Mostar al imponerse en la primera prueba femenina celebrada en Stari Most, en 2016. Aquel triunfo fue el segundo de su trayectoria en las World Series y llegó apenas cuatro semanas después de estrenar su palmarés con la victoria conseguida en Italia.

Lysanne Richard marcó la pauta en la competición femenina de 2016 © Romina Amato/Red Bull Content Pool

3. Los wildcards convierten Mostar en un escenario para darse a conocer – 2017-2018

Muy pronto, Mostar se ganó la reputación de ser el lugar ideal para que los wildcards irrumpieran en las World Series. En 2017, Nikita Fedotov firmó un debut para el recuerdo al terminar tercero y convertirse en el primer wildcard masculino que subía al podio en su estreno dentro del campeonato.

Doce meses más tarde, el rumano Cătălin Preda siguió el mismo camino. También debutó con un tercer puesto, confirmando que Mostar se había convertido en una plataforma única para que nuevos nombres se abrieran paso entre la élite.

Mostar ha visto debutar a varios wildcard que acabaron en el podio © Romina Amato/Red Bull Content Pool

4. Constantin Popovici firma un salto perfecto – 2019

Constantin Popovici conquistó en 2019 su primera victoria en Mostar gracias a un salto impecable que recibió la máxima puntuación de los cinco jueces. Con esa actuación, el rumano se convirtió en el segundo deportista en la historia de las World Series en lograr un pleno de dieces, siguiendo la estela de Gary Hunt , que lo había conseguido unos meses antes en Beirut.

Lo ideal: unos 10 perfectos de los jueces del Red Bull Cliff Diving © Dean Treml/Red Bull Content Pool

5. Rhiannan Iffland conquista Mostar por primera vez – 2019

Después de varios intentos, Rhiannan Iffland consiguió por fin subir a lo más alto del podio en Mostar. La australiana rozó la perfección con una actuación premiada con cuatro dieces y un 9,5.

La victoria puso fin a una larga espera. En su debut en Stari Most, en 2016, terminó tercera; una lesión la dejó fuera de la edición de 2017 y en 2018 tuvo que conformarse con la segunda posición. En su cuarta visita a Mostar, el triunfo dejó de resistírsele.

A por la victoria: la mejor de todos los tiempos, Rhiannan Iffland © Romina Amato/Red Bull Content Pool

6. Las World Series saltan directamente desde Stari Most – 2021

En 2021, las World Series rindieron homenaje a la tradición local al disputar la ronda inaugural directamente desde Stari Most. Tanto hombres como mujeres saltaron desde los 21 metros del histórico puente, la misma altura desde la que lo hacen los clavadistas locales desde hace generaciones.

Las difíciles condiciones añadieron un desafío extra, pero Rhiannan Iffland y Gary Hunt respondieron cuando más importaba. Para Hunt fue su tercera victoria en Mostar, la última conseguida hasta la fecha y también la primera desde que competía bajo la bandera de Francia.

En homenaje a la tradición local, la primera ronda se celebra en el puente © Romina Amato/Red Bull Content Pool

7. Mostar bate el récord con 13 dieces – 2022

La edición de 2022 dejó el mayor número de puntuaciones perfectas registrado hasta entonces en una prueba de Mostar. Los jueces concedieron un total de 13 dieces a lo largo de la competición, once en la categoría masculina y dos en la femenina.

Entre ellos destacó el colombiano Miguel Garcia , que obtuvo el único 10 de toda su trayectoria en las World Series con su salto de la primera ronda desde Stari Most. Gary Hunt, por su parte, añadió otros tres dieces gracias a su actuación en la segunda ronda.

Hunt logró tres 10, que elevaron a 13 las puntuaciones máximas de 2022. © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

8. Carlos Gimeno transforma un wildcard en su primer triunfo – 2023

La historia de los wildcards en Mostar sumó un nuevo capítulo en 2023 con Carlos Gimeno como protagonista. El español aprovechó su invitación para conseguir la primera victoria de su carrera en las World Series. Gimeno se impuso por delante de los aspirantes al título, Constantin Popovici y Aidan Heslop , confirmando una vez más que este escenario puede cambiar la trayectoria de cualquier deportista.

Talento puro y emoción: Gimeno celebra su primera victoria en 2023 © Dean Treml/Red Bull Content Pool

9. Annika Bornebusch estrena el primer handstand dive desde Stari Most – 2023

Annika Bornebusch no tardó en dejar su huella en Mostar. En su primera participación en el puente bosnio, la danesa se convirtió en la primera deportista en ejecutar un handstand dive desde Stari Most.

Aquella edición también dejó la segunda victoria de Molly Carlson en las World Series y un espectacular salto colectivo protagonizado por 16 saltadores desde el histórico puente.

Annika Bornebusch hace historia ante los espectadores de Mostar. © Romina Amato/Red Bull Content Pool

10. Rhiannan Iffland asegura su noveno título de las World Series – 2025

Mostar volvió a ser decisivo para Rhiannan Iffland en 2025. La australiana certificó matemáticamente su noveno King Kahekili Trophy consecutivo cuando todavía quedaba una prueba por disputarse y, además, volvió a ganar en Stari Most por primera vez desde 2022.

Ya está: Iffland hace historia al conseguir su noveno título consecutivo © Romina Amato/Red Bull Content Pool

La edición también incluyó una exhibición en la que nueve de los mejores saltadores del mundo compartieron el cielo de Mostar junto al equipo Red Bull Skydive.

Diez años de competición en Bosnia y Herzegovina han dejado actuaciones inolvidables, récords y victorias que han marcado la historia de las World Series. Estos son los deportistas que, con sus resultados, han convertido Mostar en una de las sedes de referencia del campeonato.

Menudo final: Mostar se despide por todo lo alto © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

03 ¿Quién tiene el mejor historial de Red Bull Cliff Diving en Mostar?

Gary Hunt y Constantin Popovici comparten el récord de victorias en la categoría masculina, con tres triunfos cada uno. Entre las mujeres, Rhiannan Iffland domina con claridad las estadísticas gracias a sus cuatro victorias y un total de siete podios, la mejor marca lograda hasta ahora en Mostar.

Récords masculinos en Mostar

Categoría Líder / Líderes Más participaciones Gary Hunt – 9 Jonathan Paredes – 8 Blake Aldridge – 7 Más victorias Constantin Popovici – 3 (2025, 2022, 2019) Gary Hunt – 3 (2021, 2018, 2017) Más podios Gary Hunt – 6 Constantin Popovici – 4 Catalin Preda – 3

Cinco deportistas diferentes han logrado subir a lo más alto del podio en Mostar: Constantin Popovici, Carlos Gimeno, Gary Hunt, Michal Navratil y Jonathan Paredes.

Récords femeninos en Mostar

Categoría Líder / Líderes Más participaciones Rhiannan Iffland – 7 Yana Nestsiarava – 7 Xantheia Pennisi – 5 Más victorias Rhiannan Iffland – 4 (2025, 2022, 2021, 2019) Más podios Rhiannan Iffland – 7 Jessica Macaulay – 3

El palmarés femenino de Mostar reúne también a cinco ganadoras distintas: Rhiannan Iffland, Molly Carlson , Adriana Jimenez, Cesilie Carlton y Lysanne Richard.

Carlson celebra su victoria en 2023 © Dean Treml/Red Bull Content Pool

04 ¿Por qué Mostar se ha convertido en una parada tan importante para los wildcards?

Mostar se ha consolidado como una de las citas más especiales para los wildcards dentro de las World Series. A lo largo de los años, Stari Most ha servido de escenario para algunos de los debuts más destacados del campeonato, con invitados capaces de subir al podio en su primera participación, lograr victorias e irrumpir entre la élite desde el primer día.

Los principales hitos de los wildcards en Mostar:

La edición de 2015 marcó un antes y un después cuando Sergio Guzman terminó segundo y se convirtió en el primer wildcard masculino en subir al podio de las World Series.

Mostar sigue siendo la única sede del campeonato donde dos wildcards han logrado subir al podio en su debut absoluto. Nikita Fedotov lo consiguió en 2017 y Cătălin Preda repitió la historia un año más tarde.

La prueba de 2025 reunió el mayor número de wildcards visto hasta la fecha en las World Series, con doce deportistas invitados, exactamente la mitad de los participantes.

La edición de 2018 también estableció el récord de debutantes invitados en una misma prueba, con cinco nuevos nombres: Celia Fernandez, Katy Etterman, Xantheia Pennisi, Cătălin Preda y Nate Jimerson .

Históricamente, la participación de wildcards masculinos ha sido superior a la de las mujeres en las pruebas disputadas en Mostar.

La décima visita de las World Series a Mostar, en 2026, contará con once wildcards, repartidos entre siete hombres y cuatro mujeres.

Este año, en Bosnia y Herzegovina, participarán 11 comodines © Sulejman Omerbasic/Red Bull Content Pool

05 Red Bull Cliff Diving en Mostar: récords y datos destacados

Dato Info Primera competición de la Serie Mundial en Mostar 15 de agosto, 2015 Décima edición de la Serie Mundial en Mostar. 1 de agosto, 2026 Primera fecha de competición en Mostar 1 de agosto, 2026 Más victorias masculinas Gary Hunt y Constantin Popovici, 3 cada uno Más victorias femeninas Rhiannan Iffland, 4 Más podios masculinos Gary Hunt, 6 Más podios femeninos Rhiannan Iffland, 7 Récord de wildcards 12 en 2025 Otra sede con más pruebas de las World Series Polignano a Mare, Ital ia Años en que Mostar fue la penúltima prueba 2017, 2018, 2019, 2023 y 2025

Todo está por decidir en la penúltima parada de 2026 © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Las World Series regresan a Stari Most los días 31 de julio y 1 de agosto de 2026 para celebrar su décima visita a este escenario. Pocos lugares reúnen una tradición tan arraigada, una afición tan entregada y un marco tan reconocible para acoger una competición de este nivel.

Diez años después de su debut en el calendario, Stari Most sigue siendo uno de los escenarios más especiales de las Red Bull Cliff Diving World Series. Y todo apunta a que su historia aún tiene muchos capítulos por escribir.

La acción de las rondas 1, 2 y 3 podrá seguirse en directo el viernes 31 de julio, a partir de las 14:10 (CEST), a través del canal de YouTube @redbullcliffdiving . La ronda final, prevista para el sábado 1 de agosto desde las 16:30 (CEST), también se emitirá en directo en YouTube y Red Bull TV , con comentarios en inglés, español y alemán.