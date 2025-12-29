Estos son los momentos más virales de Red Bull Dance Your Style 2025

La Final Mundial de Red Bull Dance Your Style fue un auténtico espectáculo, reuniendo en Los Ángeles a los mejores bailarines urbanos del planeta para luchar por la corona. Jaïra Joy se llevó la victoria y se convirtió en la segunda campeona femenina en la historia de Red Bull Dance Your Style.

Esta temporada ha llevado el talento, el espectáculo y la viralidad a un nuevo nivel. Aquí repasamos los 10 mejores momentos de Dance Your Style que hicieron temblar el suelo y encendieron al público. Como este tipo de listas siempre tiene algo de subjetivo, hemos elegido nuestros favoritos en función de cómo se popularizaron en redes sociales. El orden no sigue ningún criterio concreto.

01 Waackxxxy en la Final Mundial de Red Bull Dance Your Style

Waackxxxy, procedente de Corea del Sur y reina de Red Bull Dance Your Style 2023, regresó con fuerza como wildcard y logró que el Intuit Dome gritara “dale” mientras perseguía su segunda corona. Ofreció una auténtica clase magistral de waacking con fuego y sabor a reguetón. Recorrió la pista con Gasolina de Daddy Yankee, sincronizando poses afiladísimas y una energía explosiva con cada instrumento sin perder el ritmo. Waackxxxy volvió a demostrar por qué es una leyenda y convirtió la primera final completamente femenina en un espectáculo que será recordado durante años. Los vídeos se hicieron tan virales que, tras la batalla, se permitió disfrutar del momento posando ante los 10.000 espectadores enloquecidos, dueña absoluta de su brillo viral como subcampeona en el escenario global.

El clip de Waackxxxy acumuló más de 30 millones de visualizaciones solo en Instagram.

02 The Crown en la Final Mundial de Red Bull Dance Your Style

The Crown, wildcard estadounidense, transformó el Intuit Dome en su patio de recreo personal cuando sonó Sexy Back de Justin Timberlake. Se adueñó del ritmo como si le debiera dinero y consiguió que el público apoyara su actuación, literalmente. Sus grooves precisos y una sincronización impecable con Timberlake pusieron todos los móviles en alto en cuestión de segundos. La ronda terminó y internet se volvió loco.

Los clips de The Crown sumaron 30 millones de visualizaciones en Instagram, TikTok y YouTube en solo unos días, consolidándolo como uno de los bailes virales más finos de la temporada 2025 de Red Bull Dance Your Style.

03 Rylee en Red Bull Dance Your Style East USA

Rylee no solo apareció: arrasó con la competencia y no dejó ni rastro. La voguer de Filadelfia y madre del capítulo local de la Iconic House of Prodigy llevó el ballroom a la batalla. Sirvió dieces por todos lados, vestida con botas negras de charol de tacón alto y una estola rosa bebé de plumas. Dominó el beat metálico de hip-hop de Like de JENNIE con un torbellino de death drops, latigazos de pelo electrizantes y splits golpeando el suelo. Combinó un intrincado trabajo de brazos, múltiples elementos de otros estilos y patrones contorsionistas que se retorcían como un laberinto. Una actuación inolvidable que dejó al público boquiabierto.

La ronda de Rylee supera los 10 millones de visualizaciones entre Instagram, TikTok y YouTube.

04 Arvidos en Red Bull Dance Your Style Suecia

Impecablemente vestido con traje negro, pajarita, fedora, pañuelo rojo y un bigote finísimo, el locker sueco y autoproclamado “Funk Sinatra” incendió el escenario. Rebosa creatividad salvaje, carácter juguetón y una musicalidad máxima, elevando el locking clásico a nuevas cotas. Arvidos demostró que puede bailar sobre cualquier género musical al enfrentarse al tema afrobeat Shake Body de Skales. Mezcló sus movimientos característicos con un giro moderno, empujes pélvicos contra el suelo, aislamientos staccato y un estilo arrollador que atrapó al público.

La elegante interpretación de locking de Arvidos superó el millón de visualizaciones en redes sociales.

05 Jaïra Joy en la Final Mundial de Red Bull Dance Your Style

Jaïra Joy, el prodigio neerlandés de 18 años, se proclamó campeona en la Final Mundial de Red Bull Dance Your Style 2025. Frente a la campeona de 2023, Waackxxxy, en el primer duelo final íntegramente femenino de la historia, Jaïra convirtió la pista en su escenario privado: mirada fija en las cámaras, lanzó su homenaje inconfundible y pasó directamente al freestyle puro. Deslizamientos suaves hacia grooves de locking, footwork de house mezclado con rebote afro… devoró cada sorpresa musical que lanzó el DJ, conectando con el ritmo como si estuviera hecho a su medida. El público, más de 10.000 personas, enloqueció saltando con las bailarinas. Cuando levantó la corona, sus rondas ya estaban inundando las redes.

Jaïra Joy acumuló 23 millones de visualizaciones solo en TikTok, y sigue subiendo.

06 Hirokoboogie en la Final Mundial de Red Bull Dance Your Style

Hirokoboogie, la asesina japonesa del locking, pisó el suelo del Intuit Dome y, en un instante, convirtió 2025 en 1978. Cuando sonó Give It to Me Baby de Rick James, desató un locking ultra-funky, preciso como un dibujo animado: dedos disparando como pistolas, caídas de rodillas al golpe de la caja y scooby-doos tan grasientos que dejaban marcas en el ritmo. Sobredosis de funk puro: cada lock más apretado que nunca y cada groove rebosando swagger old school que hizo que todo el público le devolviera los gestos como en un cypher colectivo. La ronda duró segundos, pero los vídeos quedaron para siempre.

Hirokoboogie alcanzó 20 millones de visualizaciones entre Instagram, TikTok y YouTube.

07 SonLam en Red Bull Dance Your Style USA

Nacido en Saigón y afincado en Los Ángeles, el popper vietnamita SonLam mostró su estilo como bicampeón de Red Bull Dance Your Style USA. Dominó el escenario con su flow característico, impulsado por una calma inquebrantable. Se movió con fluidez entre distintos niveles, mezclando footwork suave con tensión, ondas corporales, popping y una musicalidad creativa sobre Boom Boom Pow de Black Eyed Peas. Con 15 años de experiencia, no sorprende que SonLam sea un competidor frío e imparable. Abandonó el escenario entre ovaciones mientras aseguraba su billete para la Final Mundial en Los Ángeles.

La ronda de SonLam suma 1,3 millones de visualizaciones en redes sociales.

08 Zouba en Red Bull Dance Your Style Egipto

La directora, coreógrafa y bailarina egipcia de todos los estilos Zouba mostró una confianza y musicalidad arrolladoras desde el primer segundo. Sintiendo la música al cien por cien, se ancló al bajo y a cada palabra de Karma, de Marwan Pablo y Abyusif, pasando del popping y los freezes a un footwork dinámico sobre la letra “Beep beep, you're being stepped on. I'm not tired”, seguido de backbends que desafiaban la gravedad y movimientos contemporáneos fluidos. Sin duda, un orgullo para los colectivos que fundó: Hunters Crew y el potente grupo femenino Chimera Squad.

La actuación de Zouba superó los 1,3 millones de visualizaciones en Instagram.

09 Sean Lew en Red Bull Dance Your Style USA

El bailarín, cineasta y coreógrafo angelino Sean Lew dominó el escenario y encendió su ronda con Hella Good de No Doubt… bailando en calcetines. Combinó saltos contemporáneos con un elegante footwork, haciendo de todo, desde el moonwalk hasta backspins con un solo pie, e incluso tocando una guitarra imaginaria sobre su pierna. Acostumbrado a los focos, Sean ha girado con iconos como Janet Jackson y Justin Bieber y suma 1,5 millones de seguidores en redes. Aunque esta actuación no le dio el pase a la final mundial, su estilo viral, a medio camino entre James Brown y Michael Jackson, provocó una ovación ensordecedora.

La guitarra imaginaria de Sean Lew acumuló alrededor de 750.000 visualizaciones en redes sociales.

10 Silent en la Final Mundial de Red Bull Dance Your Style

Silent, la reina francesa del krump, no solo salió al escenario: lo conquistó. Cuando sonó On The Low de Burna Boy, transformó el melancólico ambiente afrobeat en una amenaza directa: golpes de pecho como truenos, brazos cortando el aire y pisotones que parecían romper el suelo con energía parisina cruda. Mirada fija, expresión cambiando de sonrisa a furia, se movía como si el beat hubiera insultado a su linaje y ella hubiera venido a saldar cuentas. Sin sonrisas, sin trucos: solo poder y emoción sin filtros. El clip llegó a TikTok y se negó a desaparecer. Silent se marchó como si acabara de firmar el ritmo con sangre.

Los clips de Silent alcanzaron alrededor de 8 millones de visualizaciones entre Instagram, TikTok y YouTube.