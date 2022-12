Los videojuegos que marcarán 2023

El título de este artículo hace más eco a una proyección que de lo que será realmente 2023 en términos de juego. Porque cada año tiene sus grandes sorpresas. Buen ejemplo de ello es Elden Ring, ya que no estaba previsto que alcanzara tales niveles de éxito. Stray sedujo a todos sus jugadores. Immortality, Tunic o Pentiment no se mencionaron en el avance de 2022. Así que, adelante, veamos qué nos promete 2023, sabiendo de sobra que aún hay joyas escondidas, para nuestro gran deleite. Sujetaros los sombreros, hay mucho por venir.

Tears of Kingdom © Nintendo

Empecemos lógicamente por Breath of the Wild 2 en Switch. Decir que la secuela de las nuevas aventuras de Link es muy esperada es quedarse muy corto. Es sin duda el juego más esperado de 2023 junto con el siguiente que mencionaremos. El arma definitiva de Nintendo para su consola del año que viene. Hay que decir que Breath of the Wild fue una obra maestra aclamada por todos y un auténtico éxito popular. Una sorpresa encantadora, innovadora y hechizante. Esta nueva obra, Tears of Kingdom, llegará en mayo y todo apunta a que encontraremos el ADN del episodio anterior, con la (habitual) promesa de hacerlo aún mejor.

El otro gran acontecimiento de los videojuegos de 2023 es menos tranquilizador para la prensa especializada y los jugadores, pero todo el mundo quiere creer en él, porque sobre el papel es un sueño. Se trata, por supuesto, de Harry Potter: Hogwarts Legacy, el juego de Warner Bros. que promete cautivar a los fans de Harry Potter llevándolos a Hogwarts en un juego digno de la saga y muy ambicioso. ¿Demasiado ambicioso? Los primeros comentarios son tranquilizadores, pero advierten sobre ciertos puntos. Este es el problema de las excesivas expectativas, la decepción puede ser brutal y desproporcionada. Démosle una oportunidad a la magia, para escapar de nuestro mundo muggle. Fecha de lanzamiento: 10 de febrero

Hogwarts Legacy © Warner

Por el lado, Final Fantasy nos promete un sólido año dorado en 2023 con dos juegos que hacen salivar. El primero es Final Fantasy XVI, una exclusiva temporal para PS5 por la que los fans han estado babeando durante los últimos avances. El tráiler presentado en los Game Awards es una locura. Las distintas ediciones desveladas hacen estremecer a los coleccionistas. El juego tiene muy buena pinta, con un DA fanfarrón y una jugabilidad nerviosa que debe convencer. Por el momento, el juego está anunciado para junio y, dado que la promoción está arrancando con fuerza y los pedidos anticipados están abiertos, podemos imaginar que no se planteará un retraso. Algo para animar el verano. El segundo título de FF de Square Enix es la segunda parte del remake de Final Fantasy VII, también conocido como Rebirth, que llegará a finales de este año. Estará basado en una base muy sólida, nada de lo que preocuparse, y obviamente será un verdadero remake a diferencia de Crisis Core, lanzado en diciembre de este año, que es más un ‘relifting’ de la versión de PSP que una gran revolución en profundidad.

Dead Space © EA

Sigamos con los remakes porque ya son una legión. Se espera que el remake de Dead Space sea el mesías de la supervivencia espacial y está al caer, ya que podremos gritar en el espacio a partir del 27 de enero. Debería satisfacer a los jugadores decepcionados por The Callisto Protocol, lanzado en diciembre, y que esperaban superar al maestro del género. Otro remake que hace salivar es Resident Evil 4, previsto para el 24 de marzo, que será una gran delicia visual. Mientras sea eso y no un gran mordisco zombi, todo va bien. También habrá una renovación para Lollipop Chainsaw, un juego sangriento en el que una animadora manipula una motosierra para masacrar toda forma de hostilidad demoníaca. La casualidad ha querido que, con el éxito del Chainsaw Man en el manga y el anime, la herramienta favorita de Leatherface esté más que de moda.

Spider-Man 2 © Sony

Pasemos ahora a las secuelas. Si bien todavía no tiene fecha, el segundo Spider-Man debería llegar en 2023 y también es muy esperado. La primera fue toda una sorpresa, por su jugabilidad, por la emoción de volar en Nueva York, por su contenido bastante generoso y sobre todo por la calidad de su escritura, porque aquí tenemos una aventura de Spiderman superior a muchas películas, con personajes entrañables y muy logrados (la tía May, Mary-Jane y sobre todo Peter Parker). Tras un spin-off para PS5 centrado en Miles Morales, demos paso a la secuela. Sabemos que Venom formará parte del juego, enfrentándose a los dos Spider-Men del juego. ¿Quiénes serán las otras caras nuevas? ¿Cómo se renovará el juego? Muchas preguntas y grandes expectativas. Lo mismo puede decirse de la secuela de Star Wars Jedi Fallen Order, alias Survivor, que contará con Cal Kestis interpretado por el excelente Cameron Monaghan de Shameless US. El juego saldrá a la venta el 17 de marzo de 2023. No olvidemos Alan Wake, que también hará su regreso, 12 años después del primero, u Octopath Traveler (24 de febrero).

Diablo IV © Blizzard

Los jugadores más veteranos de PC podrán disfrutar de la versión definitiva del tercer episodio de la mítica saga Badlur's Gate. El acceso anticipado finalizará en agosto de 2023, lo cual se anunció en un tráiler en el que por fin se muestra la ciudad homónima, así como los conocidos rostros Jaheira y Minsc. Otro referente de PC volverá en 2023 para su cuarta entrega: Diablo. El hack'n'slash de Blizzard llegará en junio y espera hacerse un hueco en el mercado de las consolas, ampliando su público de apasionados. El lanzamiento de Diablo Immortal en móviles no parece haber mermado las expectativas de los jugadores para este Diablo IV, cuyas cinemáticas son tan bellas que cuesta llorar. En cuanto a Blizzard, también esperamos PvE en Overwatch 2, nuevas actualizaciones sobre Dragonflight, pero sobre todo, su adquisición por parte de Microsoft debería ser una de las grandes historias del año que viene. Las autoridades encargadas de regular el mercado y especialmente la competencia están interesadas en el caso y es Call of Duty el que plantea un problema. Microsoft debe asegurarse de que la saga ultrapopular, especialmente con Warfare, no caerá en la exclusividad de Game Pass mientras se tensa el pulso con Sony.

Idris Elba en Cyberpunk 2077 © CD Projekt

En cuanto a los juegos ya lanzados que se añadirán a la colección, un gran público espera el DLC para Cyberpunk 2077, llamado Phantom Liberty. Un DLC de pago que debería ser muy generoso en contenido como lo fueron los dos de The Witcher III. La última sorpresa: el actor británico Idris Elba actuará junto a Keanu Reeves. El interés por Cyberpunk se ha disparado de nuevo desde el otoño con el estreno del excelente anime Cyberpunk Edgerunners en Netflix y los parches han hecho que el juego esté a la altura de las expectativas de desarrolladores y jugadores. También estamos deseando ver cómo evoluciona Dreamlight Valley, el genial juego de Disney en salsa Animal Crossing, que ha tenido un gran comienzo pero que pasará a ser free-to-play al final de su acceso anticipado. 2023 será también la primera vez en mucho tiempo que no habrá FIFA en septiembre: será EA Sports FC y todo lo que ello conllevará, especialmente en términos de licencias. Va a ser una época emocionante.

Forspoken © Square Enix

Terminemos con los nuevos lanzamientos, empezando por Forspoken que saldrá a finales de enero y que cuenta con una demo jugable en la PS Store. Se trata de un RPG de acción muy dinámico en un universo de fantasía heroica en el que una joven estadounidense es teletransportada al mundo mágico y hostil de Athia. Un mes después saldrá a la venta Atomic Heart, que nos ofrece la posibilidad de sobrevivir en un universo post-apocalíptico en el que la URSS domina el mundo gracias a los robots. El 26 de mayo, Suicide Squad llega a las consolas con Kill the Justice League (es lo que hay), un prometedor juego que espera aprovechar la buena acogida de la segunda película, de James Gunn, y no la catastrófica recepción de la primera con Jared Leto como el Joker. El juego parece divertido y descarnado. Esperamos que sea mejor que Gotham Knights. Terminemos con Starfield, un juego de Bethesda, exclusivo de Microsoft, que tiene que convencer después de una acogida poco entusiasta en la conferencia de Xbox de este verano. Los jugadores esperaban un RPG de monstruos en el espacio, pero el título parece centrarse más en la exploración espacial. ¿Y por qué no? No solo Thomas Pesquet se pasea más allá de nuestra atmósfera contaminada.

Suicide Squad - Kill the Justice League © Warner

Hasta aquí este avance de 2023. ¿Estás salivando? Tienes razón. Y de nuevo, hay muchos otros juegos anunciados. Te oímos decir "¡vaya, no se menciona Fire Emblem Engage, tampoco Street Fighter 6, Dragon Quest XII, Skull and Bones o el nuevo Tekken!". Eso no es cierto, mira acabamos de hablar de ello.

Descarga aquí la aplicación gratuita Red Bull TV para disfrutar de nuestros vídeos, retransmisiones en directo y eventos de música y deportes extremos en todas tus pantallas.