¡Estos son los pilotos Red Bull para el Rally Dakar 2021!

El año pasado hubo mucha emoción en la clase Side-by-side (SxS), en parte por la actuación del

Red Bull Off-Road Junior Team

.

vuelve a la carga y estará acompañado por el rookie de 18 años

. Quintero ha ganado en Estados Unidos el campeonato Best in the Desert y será el piloto más joven que tome la salida en el Dakar. El tercer miembro del Red Bull Off-Road Junior Team es la española

, que luchará por finalizar su quinto Dakar.