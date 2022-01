Los 10 juegos más difíciles de la historia

Zelda II: The Adventure of Link

Para añadir más complejidad a la mezcla, hay que hacer coincidir los colores de las puertas para pasar por ellas. La tecla de flecha arriba hará que la nave sea roja, la tecla de flecha abajo la hará verde, y la nave será blanca cuando no se pulse ninguna de las dos. Esto restringe las formas en que los jugadores pueden maniobrar a través de una puerta. Los jugadores se ven obligados a reiniciar el nivel si chocan contra una pared o no consiguen cambiar al color correcto.

Para añadir más complejidad a la mezcla, hay que hacer coincidir los colores de las puertas para pasar por ellas. La tecla de flecha arriba hará que la nave sea roja, la tecla de flecha abajo la hará verde, y la nave será blanca cuando no se pulse ninguna de las dos. Esto restringe las formas en que los jugadores pueden maniobrar a través de una puerta. Los jugadores se ven obligados a reiniciar el nivel si chocan contra una pared o no consiguen cambiar al color correcto.

Para añadir más complejidad a la mezcla, hay que hacer coincidir los colores de las puertas para pasar por ellas. La tecla de flecha arriba hará que la nave sea roja, la tecla de flecha abajo la hará verde, y la nave será blanca cuando no se pulse ninguna de las dos. Esto restringe las formas en que los jugadores pueden maniobrar a través de una puerta. Los jugadores se ven obligados a reiniciar el nivel si chocan contra una pared o no consiguen cambiar al color correcto.