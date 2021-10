Lost Judgment, un juego con altas dosis de investigación

Tras años en el nicho, la serie Yakuza es más popular que nunca en Occidente. Tras el gran J-RPG Yakuza: Like a Dragon, ahora llega a la serie una entrega llena de acción, Lost Judgment. Está ambientado en el mismo mundo que los juegos de la serie principal, pero cuenta con un elenco de personajes completamente diferente y se basa en la jugabilidad beat 'em up de los antiguos títulos de Yakuza.

No obstante, el tutorial de Lost Judgment también revela rápidamente diferencias en el juego. Como Yagami, sigues a un joven que ha estafado a una joven y la obliga a prostituirse. Sigues al sospechoso y tienes que asegurarte de que no te descubran. Por supuesto, no pasa mucho tiempo antes de que te encuentres en una refriega, algo habitual en la serie.

