Descubre los secretos del vuelo de Luc Ackermann sobre el río Rin

El Whip es parte del repertorio de todo piloto de FMX que se precie y consiste en poner la moto en horizontal en medio del vuelo, pero para Ackermann esto no era suficiente por lo que hace su Whip saltando entre dos contenedores suspendidos por una grúa. El piloto se arroja hacia lo desconocido (los contenedores le impiden ver la zona de aterrizaje) pero ello no le impide tocar tierra con absoluta precisión.

El Whip es parte del repertorio de todo piloto de FMX que se precie y consiste en poner la moto en horizontal en medio del vuelo, pero para Ackermann esto no era suficiente por lo que hace su Whip saltando entre dos contenedores suspendidos por una grúa. El piloto se arroja hacia lo desconocido (los contenedores le impiden ver la zona de aterrizaje) pero ello no le impide tocar tierra con absoluta precisión.

El Whip es parte del repertorio de todo piloto de FMX que se precie y consiste en poner la moto en horizontal en medio del vuelo, pero para Ackermann esto no era suficiente por lo que hace su Whip saltando entre dos contenedores suspendidos por una grúa. El piloto se arroja hacia lo desconocido (los contenedores le impiden ver la zona de aterrizaje) pero ello no le impide tocar tierra con absoluta precisión.