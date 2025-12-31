World Fitness Project: la estrategia anual de Luka Ðukić

Uno de los atletas profesionales de la liga, el serbio

, se incorporó tras ganar el Dubai Fitness Championship en diciembre de 2024, donde recibió una oferta de contrato profesional. Este año marca su primera temporada compitiendo, frente a deportistas ya consagrados y nuevas promesas que luchan por un puesto. Ðukić atribuye su mayor ventaja a su capacidad de competir con frecuencia durante todo el año y explica cómo se entrena para mantenerse preparado ante los exigentes retos del WFP.