Luka Djukic se impulsa con un Red Bull en la parada 2 del World Fitness Project Tour, captada en Mesa, Arizona, EE.UU., el 29 de agosto de 2025.
World Fitness Project: la estrategia anual de Luka Ðukić

El atleta profesional serbio de fitness Luka Ðukić comparte cómo su pasión por competir durante todo el año le da una ventaja en el World Fitness Project.
Por Agnes Aneboda
3 minutos de lectura

Esta historia es parte de

Luka Đukić

El World Fitness Project (WFP) es una liga global de fitness que se disputa en tres eventos celebrados en diferentes lugares, y que pone a prueba a los atletas en resistencia, fuerza, movilidad y fortaleza mental. A diferencia de muchos otros eventos de fitness funcional, que consisten en una sola competición anual, el WFP desafía a los deportistas a rendir varias veces al año, acumulando sus resultados para una clasificación final. Los entrenamientos de WFP incluyen carrera, remo, natación y exigentes movimientos de fuerza y gimnasia.
Uno de los atletas profesionales de la liga, el serbio Luka Ðukić, se incorporó tras ganar el Dubai Fitness Championship en diciembre de 2024, donde recibió una oferta de contrato profesional. Este año marca su primera temporada compitiendo, frente a deportistas ya consagrados y nuevas promesas que luchan por un puesto. Ðukić atribuye su mayor ventaja a su capacidad de competir con frecuencia durante todo el año y explica cómo se entrena para mantenerse preparado ante los exigentes retos del WFP.
Luka Djukic compite en la parada 2 del World Fitness Project Tour, el día 2 en Mesa, Arizona, EE.UU., el 30 de agosto de 2025.

Luka Ðukić se impone en el World Fitness Project de Mesa

¿Cómo es un entrenamiento típico al estilo WFP?

Luka Ðukić: Un entrenamiento típico de World Fitness Project combina gimnasia, fuerza y resistencia. Suele incluir un movimiento de gimnasia colgado de la barra de dominadas, un componente de levantamiento de pesas y un segmento de resistencia, como correr o usar una máquina de cardio.

Mientras te preparas para las finales del Tour, ¿cuáles son tus prioridades principales de entrenamiento?

Últimamente me he centrado mucho en la natación, ya que supimos que formará parte de las finales. Incluso en la pretemporada nado al menos dos veces por semana con mi entrenador. Ahora también estoy añadiendo más trabajo de resistencia para complementar mi programa habitual, especialmente tras el anuncio de un entrenamiento híbrido largo para las finales.

Luka Dukic compite en la parada 2 del World Fitness Project Tour en Mesa, Arizona, EE.UU., el 29 de agosto de 2025.

A Ðukić compite con más regularidad que a la mayoría de sus rivales

He competido mucho, mientras que muchos atletas se centran solo en una o dos competiciones. El WFP recompensa a quienes pueden rendir varias veces al año, algo que me viene muy bien.
¿Dónde residen tus mayores puntos fuertes dentro del formato WFP?

Siempre he competido mucho –entre 8 y 10 competiciones al año– mientras muchos deportistas se enfocan solo en una o dos. El WFP premia a quienes pueden rendir varias veces al año, algo que me favorece. Suelo mantenerme en forma todo el año y competir a menudo es algo que me encanta, así que ese es mi punto fuerte.

¿Experimentas dudas o miedo a esta intensidad y cómo lo gestionas?

Por supuesto, cada competición trae nervios y presión. Me recuerdo a mí mismo por qué hago esto y trato los nervios como algo positivo. Con los años he aprendido a controlarlos y convertirlos en motivación, lo que me ayuda a mantener un enfoque extremo en lugar de dejar que las emociones tomen el control.

Mi comida más habitual son simplemente copos de avena con un poco de miel y fruta
¿Qué principios guían tu nutrición y qué comes antes, durante y después del entrenamiento?

Trabajo con una nutricionista, Amy, de Target Nutrition, en Australia. Planificamos la nutrición durante el entrenamiento para simular la competición, especialmente en eventos largos, centrándonos en los carbohidratos. Mi comida más frecuente es simplemente avena con un poco de miel y fruta. Mi desayuno suele consistir en 150 gramos de avena, plátano, dátiles, miel y algo de proteína. Así suelo empezar el día, y luego lo complementamos con mucho arroz, carne y cosas por el estilo.

