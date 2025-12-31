World Fitness Project: la estrategia anual de Luka Ðukić

¿Cómo es un entrenamiento típico al estilo WFP?
Un entrenamiento típico de World Fitness Project combina gimnasia, fuerza y resistencia. Suele incluir un movimiento de gimnasia colgado de la barra de dominadas, un componente de levantamiento de pesas y un segmento de resistencia, como correr o usar una máquina de cardio.
Mientras te preparas para las finales del Tour, ¿cuáles son tus prioridades principales de entrenamiento?
Últimamente me he centrado mucho en la natación, ya que supimos que formará parte de las finales. Incluso en la pretemporada nado al menos dos veces por semana con mi entrenador. Ahora también estoy añadiendo más trabajo de resistencia para complementar mi programa habitual, especialmente tras el anuncio de un entrenamiento híbrido largo para las finales.
¿Dónde residen tus mayores puntos fuertes dentro del formato WFP?
Siempre he competido mucho –entre 8 y 10 competiciones al año– mientras muchos deportistas se enfocan solo en una o dos. El WFP premia a quienes pueden rendir varias veces al año, algo que me favorece. Suelo mantenerme en forma todo el año y competir a menudo es algo que me encanta, así que ese es mi punto fuerte.
¿Experimentas dudas o miedo a esta intensidad y cómo lo gestionas?
Por supuesto, cada competición trae nervios y presión. Me recuerdo a mí mismo por qué hago esto y trato los nervios como algo positivo. Con los años he aprendido a controlarlos y convertirlos en motivación, lo que me ayuda a mantener un enfoque extremo en lugar de dejar que las emociones tomen el control.
¿Qué principios guían tu nutrición y qué comes antes, durante y después del entrenamiento?
Trabajo con una nutricionista, Amy, de Target Nutrition, en Australia. Planificamos la nutrición durante el entrenamiento para simular la competición, especialmente en eventos largos, centrándonos en los carbohidratos. Mi comida más frecuente es simplemente avena con un poco de miel y fruta. Mi desayuno suele consistir en 150 gramos de avena, plátano, dátiles, miel y algo de proteína. Así suelo empezar el día, y luego lo complementamos con mucho arroz, carne y cosas por el estilo.