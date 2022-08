Te presentamos a Maddpredator, finalista del Dance Your Style

Lo mejor de las semifinales del Dance Your style 2022 Descubre las imágenes de los momentos más …

Me llamo Óscar Ruiz Moiche, pero me llaman Taylor.

¿Dónde has aprendido? ¿Cuánto tiempo dedicas a bailar a la semana?

Aprendí a bailar krump en la calle y viendo vídeos, primeramente. Después, me formé tomando clases de Mijo, Tight Eyez, Beast, Slam, Wrecker, Ugly fate, Bruiser,...

Cuando recibí la llamada para decirme que estaba en la final me alegró muchísimo.

Sí. Llevo muchos años compitiendo. En eventos all Styles y eventos de krump. Ha habido muchos enfrentamientos difíciles como para decir uno. Pero la gran mayoría han sido contra otr@s krumpers.

