Magnus Midtbø también escaló la presa de Verzasca

"Si sólo te gusta la escalada en interiores, está bien. Pero cuando empecé a escalar no estaba bien visto decir que te gustaba la escalada en interiores. Eso estaba menospreciado. Y no estaba bien entrenar, se suponía que eras fuerte sin entrenar. Y ahora, ha cambiado por completo", cuenta Magnus. "Pasa lo mismo cuando comencé en YouTube. Recibí muchas críticas por venderme, por no no seguir los cánones de lo que era el deporte. Afortunadamente, no lo escuché demasiado. Por supuesto, me impactó y fue doloroso de alguna manera, pero no me importó lo suficiente como para dejar de hacer lo que estaba haciendo. Y mirando hacia atrás ahora, estoy muy feliz de no haber dejado que eso me afectara".