Srk no tiene ninguna excentridad especial,

Por ejemplo, Srk no tiene ninguna excentridad especial, pero reconoce que siempre suele llevar las mismas zapatillas, por su comodidad, a las batallas más importantes: “Se podría decir que son mis zapatillas de la suerte ”.

Por ejemplo, Srk no tiene ninguna excentridad especial, pero reconoce que siempre suele llevar las mismas zapatillas, por su comodidad, a las batallas más importantes: “Se podría decir que son mis zapatillas de la suerte ”.