Tras la cámara: Mar Simó

, donde conocí a Andrea Wilshusen y me quedé flipando con su nivel. Lo gracioso es que ella me recuerda de esa primera vez porque la miraba con “cara de borde”, decía, cuando lo único que pasaba es que estaba flipando. Hoy en día seguimos patinando juntas, también con Cristina, Carlita, Vicky, Julia y un largo etcétera.

Gran parte de mi familia es del mundo audiovisual y de las artes gráficas. Me he criado con eso. En 2013, en Mar Bella (Only Locas) empecé con las fotos y vídeos. Desde entonces he capturado muchos momentos y sensaciones gracias al patín. Y creo que el hecho de practicarlo me facilita captar las fotos, saber qué y cómo va a pasar.