Madrid se vuelca en el estreno del documental de Marc Márquez

Red Bull Marc Márquez Première Marc Márquez estrena su documental 'All In' el 19 de febrero en la Plaza de España de Madrid, después de realizar un recorrido en moto rodeado de miles de sus fans.

Cientos de motos han acompañado en convoy a Marc Márquez por las calles del centro de la capital madrileña como aperitivo del preestreno de la miniserie documental All In, que repasa la trayectoria del ocho veces campeón del mundo desde su lesión en Jerez 2020 hasta su vuelta a la competición tras su cuarta operación en el húmero.

¿Te vas a perder la docuserie 'Marc Márquez ALL IN'?

All In es una miniserie sobre Marc Márquez, sin embargo, Álex Márquez es, como piloto de MotoGP y hermano de Marc, coprotagonista. Su presencia es constante y vital en los momentos más críticos que se cuentan en el documental.

