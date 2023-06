Existe una narrativa en torno a los niveles extremos de éxito en la que muchos deportistas profesionales atribuyen la clave de sus logros a un sinfín de momentos circunstanciales, micro-decisiones y, en particular, a quienes les rodean. No hay soluciones milagrosas y rara vez se debe a la acción individual de una persona. Por eso fue sorprendente escuchar a los más cercanos al ocho veces campeón del mundo, Marc Márquez , minimizar con tanta vehemencia su propio papel en los repetidos triunfos del icono de MotoGP™ y en su recuperación de las lesiones que amenazaban su carrera.

El documental de Marc Márquez, All In, nos habla sobre la decisión más difícil de su carrera. Mira el primer episodio y la serie en Red Bull TV.

33 minutos Esperanza Tras una devastadora lesión, el mayor reto de Marc Márquez es volver a ser el que fue, por lo que se traslada a Madrid.

"Él marca la diferencia", dice su hermano y dos veces campeón del mundo, Álex Márquez. "Necesitas a la gente correcta a tu alrededor, así que seguro que tenemos parte de ello [la diferencia], pero en mi opinión, es pequeña porque él está en la moto y marca la diferencia solo en la pista".

Márquez en el GP de Le Mans de este año © Red Bull

Marc Márquez es un referente en MotoGP™, la superestrella. No tiene nada más que demostrar después de sus seis títulos casi consecutivos de MotoGP y, antes de eso, Campeonatos del Mundo de 125cc y Moto2™ por si fuera poco. Un solo título mundial es una hazaña increíble por sí sola. Otra cosa es hacerlo otra vez, y otra vez, y otra vez... y luego doblarlo una vez más.

Para entender lo que hace que el #93 regrese en busca de su noveno campeonato del mundo y potencialmente de muchos más, puedes encontrar su propia serie documental All In ahora en streaming en Red Bull TV.

Un regreso

Poco menos de tres años después de que se rompiera el húmero derecho en una de las caídas más feas que se recuerdan en MotoGP™, se volvió a romper el brazo durante la recuperación mientras abría casualmente una puerta corredera en casa. Una temporada en el dique seco, otra compitiendo con una sola mano, por no hablar de otro problema de salud que volverá a aparecer en 2022, un ataque de doble visión -diplopía- que se suma a la lista de problemas que amenazan la carrera del español y su motivación para seguir compitiendo en este deporte.

All In nos presenta a las figuras más importantes en la vida de Márquez © Red Bull

Más allá de la mentalidad individual para superar todo lo que ha pasado, All In nos presenta a algunas de las figuras más importantes en la vida de Márquez, desde su hermano Álex, a su ayudante y mejor amigo, José, y Santi, su jefe de equipo desde 2010. El círculo íntimo lo llaman en broma "bunker". En español existe la expresión "núcleo duro". La cuestión es que una vez que estás dentro, estás dentro.

Pero antes, hay un círculo de confianza sólido como una roca que hay que atravesar para entrar. "Hay que tener un poco de cuidado, ir conociendo a la persona poco a poco y, cuando la conocemos lo suficiente, abrirle la puerta y decirle '¡bienvenido al núcleo duro!", explica José Luis Martínez.

El mejor amigo

Martínez es la mano derecha de Márquez desde 2015. Márquez se ríe asombrado de las dotes organizativas de su mejor amigo.

"En mi vida pasan muchas cosas de las que yo no me entero, pero él lo sabe todo. Hoy, por ejemplo, solo he tenido que subirme al coche y ya está todo lo que necesito", dice. El trabajo de Martínez consiste en hacer la vida del piloto lo más sencilla posible.

Se conocieron en 2013 en un circuito de motocross. Martínez es campeón de España de la disciplina, así que puedes imaginar que fue capaz de enseñar a los hermanos un par de cosas sobre la tierra. Su conexión fuera de la moto fue instantánea y no hizo más que crecer a partir de ahí.

Es importante que una persona así, que gana tanto, se rodee de gente que sepa decirle las cosas buenas y las cosas malas". José Luis Martínez

"Entrenábamos mucho juntos. Y llegó un momento en el que me planteé la retirada de mi carrera deportiva, y Marc me dijo: 'Necesito a alguien que me acompañe por todo el mundo, que entrene conmigo y que básicamente sea mi mano derecha'", cuenta Martínez. No necesitó mucho tiempo para pensárselo y aceptar la oferta.

Márquez vuelve a estar en plena forma para 2023 © Red Bull

"Es importante para una persona así, que gana tanto, que se rodee de gente que sepa decirle las cosas buenas y las cosas malas. Eso es lo que le hace ir tan bien, no solo decirle cosas satisfactorias", explica Martínez.

Para algunos, la palabra 'ayudante' puede venir acompañada del estigma de ‘sí, señor', pero este respeto mutuo demostrado desde aquellos primeros días de entrenamiento es una de las principales razones por las que aprovechó la oportunidad. Márquez acepta todas las aportaciones de las personas en las que confía. Como decimos en español, "una de cal y otra de arena", dice Martínez.

"Como ocho veces campeón del mundo, puedo entender que a veces no sea fácil que me digan 'por qué no mejoras esto en tu estilo de pilotaje porque estás perdiendo tiempo en esta curva...' Hay que tener esta confianza para que me permitan decir cualquier cosa", comenta Márquez. Entonces debo aceptar algunas cosas que no me gusta oír. También funciona al revés".

Marc Márquez es un referente en MotoGP, la súper estrella © Red Bull

El hermano

Márquez ha llenado su vida de quienes complementan sus puntos fuertes y suplen sus carencias, y nadie lo demuestra mejor que su hermano Álex.

"La anécdota que mejor describe nuestras personalidades es la del documental de Mandalika. Él es más impulsivo, va y va a por todas. Mientras que yo, con las decisiones, me cuestiono si es la correcta o no", dice Álex. "Así que él tiene su carácter, yo el mío, pero juntos somos la mezcla perfecta. Cuando nos mudamos a Madrid, él decía '¡esta casa! Y yo le decía 'no, espera, piensa en esto' y él me contestaba 'vale, es verdad. Esa es un no entonces'".

Cuando uno tiene problemas, el otro intenta ayudar y cosas así. Tuvo momentos difíciles, seguro, así que todos estuvimos allí para ayudarle y estar con él. Álex Marquez

Marc y Álex Márquez con sus motos © GEPA/Gold & Goose

La naturaleza de su relación como hermanos y cada uno multicampeón del mundo por derecho propio ha sido bien cubierta desde que irrumpieron en la escena de los Grandes Premios hace más de una década. Álex también ha vivido su propia montaña rusa en su carrera desde que subió a la categoría de MotoGP™ en la misma fatídica temporada 2020 y mantiene que su relación no es más fuerte, ni se ha fracturado, teniendo en cuenta todo lo que ambos han pasado. "¡No ha sido fácil!", exclama, refiriéndose tanto a sus propias luchas previas en la categoría reina, como a desempeñar el papel de hermano.

"No ha sido nada especial [durante los últimos tres años], sino una relación fraternal normal. Cuando uno tiene un problema, el otro intenta ayudar y cosas así. Tuvo momentos difíciles, seguro, así que todos estuvimos ahí para ayudarle y estar con él", dice Alex.

En casa, las conversaciones de la cena son como siempre sobre la vida y más a menudo sobre carreras de motos en las que ninguno de los dos compite, siendo los ávidos aficionados al motocross que son. Las diferencias con otros hermanos comienzan en el hecho de que ambos han crecido siguiendo la misma carrera, sus hábitos cotidianos siempre han sido bastante similares, incluso en la cantidad de tiempo que pasan con videojuegos como Call of Duty y FIFA, luchando contra sus amigos cercanos y familiares. Más allá de eso, es en sus logros donde podemos hablar de su relación en el contexto de algo extraordinario.

Márquez llama a su equipo su segunda familia © Red Bull

El jefe de equipo

"Para mí, el equipo es lo más importante. Siempre digo que no es mi equipo, sino mi segunda familia", dice Márquez. Eso convertiría a su jefe de equipo desde finales de 2011, Santi Hernández, en una figura clave de esa segunda familia.

"Conocí a Marc en Valencia 2010, justo después de que decidiera dar el salto a Moto2™. Su mánager por aquel entonces estaba construyendo el equipo, así que tuvimos la primera reunión entonces", cuenta Hernández.

Es un técnico con mucha experiencia y muy respetado, que lleva trabajando a nivel de Grandes Premios desde los años 90. En otras entrevistas ha afirmado que ser el jefe de equipo de un piloto no significa necesariamente que se hagan amigos, pero con Márquez es diferente.

Marc confía en la retroalimentación de su equipo, que no siempre es buena © Red Bull

"Si tengo un problema con la moto, llamo a Santi. Si tengo un problema en mi vida personal, le llamo", explica Márquez.

Junto a otros miembros de su equipo técnico, Márquez solicitó a Honda llevarse a Santi y al resto de su equipo de Moto2™ a MotoGP™. Explica el momento en que supo que Santi era la persona adecuada para tener en el box a su lado a largo plazo.

Ahora es más maduro y tiene más experiencia, pero el empuje sigue ahí Santi Hernandez

"En 2013 estábamos luchando por el título mundial y él cometió un gran error en Australia. Estaba llorando después de la carrera porque sumamos cero puntos debido a ese error. Estaba hundido y, con 20 años -un adolescente todavía, básicamente- le dije: 'Santi, llevas 20-25 años trabajando en este sitio y nunca has cometido un error. ¿Cuántas veces me he caído este año? ¡Cinco carreras!'", recuerda Márquez.

"Él sintió ese error... esto es difícil porque tendría el mismo sueldo, todo igual, seguirá teniendo el trabajo, pero en ese momento sintió eso. Estaba muy enfadado porque nos costó esos puntos, casi peor que si estuviera encima de la moto y perdiera".

Todo vuelve a esa capacidad de darse feedback unos a otros, sea bueno o malo, y confiar plenamente en las intenciones y los valores de todos en el grupo.

"No creo que Marc haya cambiado demasiado, sigue teniendo un empuje increíble para conseguir sus objetivos. Ahora es más maduro y tiene más experiencia, pero el empuje sigue ahí y también el ambiente que crea, en los buenos y en los malos momentos", dice Hernández.

All In se une a Márquez en su búsqueda de un noveno título © Red Bull

Aquí es donde empieza a quedar claro que Márquez es un gran ejemplo de liderazgo. De hecho, así es como Martínez termina nuestra entrevista, describiendo cómo Márquez es el que "agarra el toro por los cuernos" y anima a todos los que le rodean.

Estos tres miembros del círculo íntimo hacen hincapié en que es Márquez el que está encima de la moto, el que hace realidad estas hazañas extraordinarias. A pesar de las lesiones y el tormento mental que le acompañan, encuentra la manera de hacer reír y divertirse.

Dicen que tus mejores amigos son la familia que eliges, añade a esas personas el vínculo que los hermanos Márquez comparten con sus parientes de sangre; padres, abuelos y primos, es lo más unido que puede haber. Un signo de verdadera unidad en un grupo es esa humildad en la falta de voluntad para reclamar la propiedad del éxito de los demás. Una vida de verdadera dedicación a una causa común y a los demás.