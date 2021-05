, la segunda carrera para el piloto. Los entrenamientos no fueron de la mejor manera porque Marc sufría el sábado una dura caída: “Sabíamos que llegaría la primera caída de la temporada, pero quizá he elegido una de las peores curvas (la 7). El impacto contra el ‘airfence’ (las protecciones inflables) ha sido a una velocidad muy alta. Ha sido una lástima porque me sentía muy fuerte y hoy era el primer día que empezaba a sentir la moto de verdad”.

Durante el warm up del domingo, Marc volvió a caerse, esta vez en la curva 4, por fortuna el arrastrón fue mucho menos duro que el del sábado pero una vez más quedó patente que, como diría Max Biaggi, “el motociclismo no es ballet clásico”.

