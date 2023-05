Márquez nos enamora en el Gran Premio número 1000

. Estos aficionados no se irían decepcionados, ya que la carrera más emocionante del año no tardó en arrancar.

El ambiente del sábado en el circuito de Le Mans aumentó aún más cuando una multitud récord de más de 116.000 personas acudió al circuito francés el día de la carrera . Estos aficionados no se irían decepcionados, ya que la carrera más emocionante del año no tardó en arrancar. Marc Márquez desempeñó un papel protagonista al luchar con su característica determinación por cada puesto en su regreso a la parrilla.

He podido pilotar como hace mucho tiempo y he disfrutado mucho encima de la moto.

