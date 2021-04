Así de fuerte vuelve Marc Márquez a MotoGP

“Durante todo este proceso he escuchado a los doctores y a mi cuerpo. Hoy por la mañana me he sentido bien y estábamos satisfechos con nuestro progreso. Sin embargo, cuando ha llegado el momento de rebajar los tiempos –en ese momento hay que ser menos consistente y algo más agresivo-, el brazo no tenía fuerza. No sé si ha sido por la inflamación o por el calor, pero sabía que tenía que escuchar a mi cuerpo”, confesaba Marc.