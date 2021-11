Sucedió a finales del mes de octubre. “No sabemos dónde tiene el límite”, afirma Mario Mola , tres veces campeón del mundo de triatlón, al iniciar nuestra charla sobre la ‘marcianada’ con la que Letesenbet Gidey obsequió en Valencia (apodada con razón la Ciudad del Running) a los fans del más antiguo de los deportes. La humanidad ha corrido desde que sale el sol. Largas distancias. Al principio por necesidad (comer, huir o perseguir). Luego, cuando las pretensiones básicas estaban cubiertas, por puro divertimento. El deporte moderno. Lo que jamás se había visto es a una mujer cubriendo 21 kilómetros y 97 metros (métrica oficial del medio maratón) en menos de una hora y tres minutos (1:02:52). O a más de 20 kilómetros por hora. Un registro de hombres solventes con el que se ganan la mayor parte de las competiciones disputadas en el planeta. Un universo que parecía vetado a las chicas. Territorio inexplorado… hasta que llegó ella.

Gidey ya era una leyenda del atletismo... Ahora, ¿Cómo la calificamos? © NN Running Team

Pese a sus 23 años no es precisamente una novata. Todo lo contrario. No puedes pasar desapercibida cuando, antes de tu gran hazaña, ya tienes los récords mundiales de 5000 (lo ametralló también a la ribera del Turia, hace poco más de un año), 10 000 y 15 km, además de una medalla de plata en el campeonato del mundo y otra de bronce en los Juegos Olímpicos (los últimos, los de Tokio). Aún así, lo que hizo sorprendió a todo hijo de vecino. Incluido, por supuesto, a uno de los más cotizados artistas del tercer segmento del ‘tri’, en su día considerado como el fondista más dotado de su generación (antes de que decidiese añadir a su lista de habilidades la natación y el ciclismo). “Corrió rodeada de algunos de los mejores atletas españoles. Fue increíble. Andreu Blanes , que batió el récord autonómico en esa misma carrera, me contó que alucinaron cuando, al paso por el kilómetro 12, ella empezó a chillar a las liebres (los corredores, hombres, contratados por la organización para marcar el ritmo) para que fuesen más rápido… ¡E iban a menos de tres minutos el kilómetro!”, rememora Mario, que esta temporada, como ya hiciera en la anterior, se está dejando caer por algunas de las principales pruebas de campo a través del calendario español para batirse con sus viejos amigos atletas (y plantándoles cara, porque el que tuvo retuvo, y el que tuvo mucho retuvo más).

Camina lento, corre deprisa. © NN Running Team

Cuando escrutan negro sobre blanco los parciales de carrera de la etíope, neófitos alucinan y expertos esgrimen una sonrisa, a caballo entre la gratitud por poder asistir al espectáculo y la vergüenza por haber afirmado categóricamente que sus ojos jamás contemplarían algo semejante. Pasó el kilómetro cinco en 15 minutos exactos; el 10 en 29:45; el 15 en 44:29 —su propio récord del mundo está en 44:20—; el 20 en 59:35 (hasta entonces, el mejor registro de una mujer era 1:01:25). No está nada mal para una joven que, a los 13 años, fue expulsada de clase de Educación Física porque… ¡No le gustaba correr! Sus padres, no sin tensas discusiones, acabaron convenciendo al obtuso profesor para que diera a la niña una segunda oportunidad. Se ve que luego sí le gustó un poco más…

Gidey atesora los récord mundiales de 5000, 10 000, 15 km y medio maratón. © NN Running Team

“Fue muy honrada”, apostilla Mola. Y no podemos estar más de acuerdo cuando comienza a argumentar su razonamiento. “Perfectamente podía haber hecho un Serguéi Bubka , ir poco a poco rebajando el récord anterior y ganando mucho dinero cada vez. No hubiera tenido problemas porque está claro que iba sobrada . Aunque también entiendo su decisión de llevar el récord a otro nivel, de lograr una marca impensable. Y es que, a veces, esos estados de forma mágicos que conseguimos los deportistas no vuelven, así que es mejor aprovechar el momento y darlo todo, porque el futuro es muy incierto.

Gidey está opositando a mejor fondista femenina de todos los tiempos. © NN Running Team

Gidey tiene una zancada fácil, pero su vida no lo ha sido tanto. Es de Tigray, una comarca a la que el gobierno de Etiopía declaró la guerra. Ella, habituada a festejar sus éxitos con la bandera de su región antes que con la de su país, fue presa fácil de la intransigencia política y la cerrazón intelectual. Al principio, trabas para viajar al extranjero. Luego, la imposibilidad de hacerlo. Más tarde, el miedo. A finales de 2020, cuando el conflicto estaba en un momento álgido, llegó a temerse por su vida. Estuvo un tiempo desaparecida, semanas de angustia que concluyeron cuando reapareció en redes sociales explicando que le había sido imposible comunicarse con el exterior debido al recrudecimiento de los combates. De entrenar, ni hablamos. Su medalla olímpica más que un éxito es un milagro. El periodista valenciano Fernando Miñana , primero al que la estrella condeció una entrevista tras su fichaje por el Nationale Nederlanden Running Team (el mejor equipo que existe), dibuja con precisión el contexto: “La guerra no se ha detenido y ya ha causado miles de muertos. Además, 1,7 millones de personas se han visto obligados a desplazarse de su tierra. Algunos de ellos han acabado buscado refugio en la vecina Eritrea. Los casos de limpieza étnica o de violencia sexual están a la orden del día y desde algunas organizaciones se apunta a que es la peor hambruna desde que murieron 250 000 somalíes en 2011. Más de cinco millones de personas necesitan asistencia urgente, según Naciones Unidas. Un drama de primer orden al que el primer mundo, como suele ser habitual, no presta demasiada atención”.

Por supuesto que el actual récord de maratón femenino estará en peligro cuando Gidey decida atacarlo, pero lo normal es que haya una adaptación… O no, con lo que ha demostrado todo es posible. Mario Mola, tres veces campeón del mundo de triatlón

Cuando Gidey cruzó la línea de meta del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP un nombre se apropió de los gritos de algarabía de los expertos. Bob Beamon . El neoyorkino que en los Juegos Olímpicos de México 68 ganó el oro en salto de longitud con un vuelo de 8,90 metros. La marca estuvo vigente casi 23 años, hasta que su compatriota Mike Powell la superó por cinco centímetros en el Mundial de Tokio 91; todavía hoy, más de medio siglo después, es la segunda mejor de todos los tiempos. Ella juega en esa liga. La de las leyendas. Mario se suma a la afirmación: “Me parece la mayor barbaridad de la historia reciente del atletismo… Pienso y no se me ocurre un rendimiento similar. Es cierto que el medio maratón, hasta hace poco, no ha sido una de las disciplinas más practicadas pero… ¡Es que es correr en menos de una hora y tres minutos! Eso sólo está al alcance de un portento”.

El momento en el que Letesenbet Gidey pasó a la historia. © NN Running Team

Y como el inconformismo nos asedia (que sería de nosotros sin él), una pregunta comenzó a sobrevolar las tertulias atléticas cuando Gidey apenas estaba retirando el sudor de su rostro para lucir imperial en el podio: ¿Hasta dónde será capaz de llevar el récord mundial de maratón? digamos, para empezar, que está inédita en la distancia. Y continuemos señalando que el registro en cuestión supone una burrada tal vez equiparable a la que ella acaba de firmar en la mitad de distancia. 2:14:04. La keniana Brigid Kosgei lo puso a su nombre el otoño de 2019, en Chicago. Mola, pese al optimismo, se muestra cauto: “No soy un experto y desde la barrera es muy fácil opinar, pero escucho a los maratonianos y todos dicen que es una prueba muy diferente. No es sólo multiplicar por dos. No es lo mismo para el cuerpo. No es una hora a tope, es el doble, así que entran muchos más factores en juego. Por supuesto que el actual récord estará en peligro cuando Gidey decida atacarlo, pero lo normal es que haya una adaptación… O no, con lo que ha demostrado todo es posible”.