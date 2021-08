Evidentemente mi objetivo era… no te voy a decir una medalla porque no me gusta hablar en esos términos, pero si estar en disposición de pelear por ella. Me planté allí, en Tokio, con el objetivo de lucharlas, y lo cierto es que, aunque alguno no lo haya analizado así, estuve mucho más cerca que en mis dos anteriores Juegos (19º en Londres y 8º en Río de Janeiro); salí a correr con el grupo de cabeza. En natación salimos más allá del puesto 30, cierto, pero lo hubiéramos firmado Fer (Fernando Alarza) y yo, Javi (Javier Gómez Noya), ta vez no… Te explico: la realidad es que salimos a 40 segundos de la cabeza de carrera, lo que no está mal. En el agua hay 10-15 puestos que son fijos, los de los mejores nadadores, pero para los que no tienen nivel top, perder 15 o 45 segundos es un cuestión de suerte, de por dónde te toque pasar las boyas… Pero el problema no fue el primer sector.