Conoce al hombre que intenta dar la vuelta al mundo en bicicleta en 80 días

Muy bien gracias. Hace unos días, terminé la primera etapa de mi aventura, uniendo París con Beijing. Ahora estoy en Australia, cerca de Adelaide. Perdón por el viento en el teléfono. Es bastante fuerte y nadie me protege. Esa es una de las reglas para este intento de récord mundial. Incluso si tengo un gran equipo de apoyo (a Mark le siguen dos campistas y un equipo de seis personas) y muchos fanáticos que van en bicicleta conmigo por todo el mundo, todavía tengo que hacerlo solo.

Sí. Espera no. El frío también es duro. Cuando te despiertas a las 3 de la mañana y estás a 2 ° C en el centro de Rusia, necesitas encontrar algo de motivación. Pero el viento, honestamente, estar solo durante 400 km al día en eso es realmente una cosa. Es más difícil que cualquier subida.

En efecto. Un World Tour es lo suficientemente largo, por lo que no necesita hacerlo aún más desafiante con demasiado desnivel. Por ahora, la ascensión más difícil que tuve fue alrededor del lago Baikal (un día durante el cual Mark tuvo que pedalear 370 km y subió 3700 m).

Un World Tour es lo suficientemente largo para que no tengas que hacerlo aún más desafiante con demasiado desnivel.

