Mira a la leyenda de freeski Markus Eder esquiar su 'Ultimate Run'

"Siempre he soñado con mostrar todo mi esquí en un proyecto grande y fluido", dijo Eder. “Por lo general, contribuyo a múltiples proyectos a lo largo del año. Pero esta vez, me preguntaba qué podría crear si ponía toda esa energía en una sola visión, donde todo lo que he vivido equivale a un segmento de 10 minutos ".

"A partir de entonces, no fue solo mi proyecto, fue nuestro proyecto", agregó Eder. "Todos pusieron tanta energía en el proyecto y creyeron en mí, así que sabía que no podía defraudarlos, lo que significaba que no podía lesionarme".

"Me he imaginado esquiando el castillo, así como mi línea a través de Klausberg desde hace tiempo", agregó. "Mi padre nació en ese castillo y yo aprendí a esquiar en Klausberg, así que esos dos lugares fueron muy especiales".

Completar The Ultimate Run es un verdadero testimonio de sus habilidades de esquí de élite en las calles, el park y el backcountry. Los freeskiers profesionales tradicionalmente destacan en una sola disciplina y pueden incursionar en otra. Pero Eder ha alcanzado el nivel más alto posible en las tres, una hazaña equivalente a ganar una medalla olímpica en 100 m, 1.500 my las carreras de pista y campo de 5 km, perfeccionando un grado de versatilidad que vincula con su obsesión general por el esquí.

