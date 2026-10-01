Martina Calvo y Claudia Fernández están reescribiendo la historia del pádel

La pareja mejor clasificada de Premier Padel , Gemma Triay y Delfina Brea , había vencido a las cuartas cabezas de serie, Martina Calvo y Claudia Fernández, siete días antes en Pretoria, en un tie-break del tercer set tras dos horas y 53 minutos.

El 9 de agosto de 2026, en Londres , las mismas cuatro jugadoras se volvieron a enfrentar en la final. Esta vez, el resultado fue al revés. Fernández y Calvo ganaron por 7-5 y 6-3 en una hora y 45 minutos.

Calvo tenía 18 años, un mes y cuatro días esa tarde. Nunca nadie más joven había ganado un título en el máximo nivel del pádel profesional. Batió el récord de Andrea Ustero por 20 días. Junto a Fernández, que cumplió 20 años en febrero, también formaron la pareja más joven en ganar un torneo del Qatar Airways Premier Padel Tour, en su segundo torneo como equipo.

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Cinco semanas después, la pareja eliminó a las número uno del mundo en el Paris Major de Roland Garros y también llegó a la final allí. Con ello sumaron tres finales en cuatro torneos, desde que anunciaron su asociación a principios de julio.

Te contamos cómo Calvo y Fernández están creando una química excepcional tan rápido, y las cualidades que hay detrás de su éxito como equipo.

01 La pareja que nadie esperaba tan pronto

Calvo y Fernández ya estaban demostrando que marcaban la diferencia por separado, pero pocos podrían haber predicho que ya había llegado el momento de que estas dos jóvenes estrellas unieran fuerzas.

Su asociación surgió de un intercambio directo. El 7 de julio, cuatro jugadoras cambiaron de pareja a la vez. Fernández dejó a Sofía Araújo, Calvo dejó a Marta Ortega, y las nuevas parejas quedaron así: Fernández con Calvo y Araújo con Ortega.

Ninguna de las dos parejas que formaban el intercambio había rendido especialmente bien. Fernández y Araújo llegaron a la final del P1 de Valencia en junio y perdieron ante Ustero y Ari Sánchez. Calvo y Ortega tuvieron una semana brillante en ese mismo torneo, al vencer en cuartos de final a las segundas del ranking, Bea González y Paula Josemaría, por 7-5 y 7-6, pero poco más pudieron mostrar durante la primera mitad de la temporada.

Los medios españoles de pádel se refirieron a la nueva pareja Calvo-Fernández como un proyecto más que como un producto acabado. Había dudas lógicas sobre quién llevaría la iniciativa y cuánto tardarían en encajar sus estilos agresivos y de ritmo rápido. Las respuestas llegaron antes de lo que nadie esperaba.

02 El récord que rompió Martina Calvo en Londres

Martina Calvo celebrates after winning the 2026 London Premier Padel P1 © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Calvo nació en Pamplona el 5 de julio de 2008. Cumplió 18 años cinco semanas antes del P1 de Londres y lo ganó el 9 de agosto, con lo que el día de la final tenía 18 años, un mes y cuatro días.

Andrea Ustero había establecido la marca anterior, y Calvo la superó por 20 días. Lo hizo frente a Triay y Brea, las cabezas de serie número uno, las número uno del mundo y la pareja que ya había ganado cinco torneos en 2026 para cuando saltaron a la pista en Londres.

Fernández y Calvo eran las cuartas cabezas de serie. Además, fueron la quinta pareja diferente en ganar un título en 2026, en una temporada que dos equipos habían dominado casi por completo. Las parejas Triay–Brea y González–Josemaría habían ganado 10 de los 13 torneos disputados antes de Pretoria, seis de ellos a cargo de González–Josemaría. Ustero–Sánchez ganaron en Riad y Valencia, mientras que Claudia Jensen–Tamara Icardo se llevaron el de Burdeos. Nadie más había ganado ningún título.

03 Pretoria P1: a dos puntos de un primer título

The duo were two points from a first tournament win in Pretoria © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Su primer torneo juntas fue el Pretoria P1 en Sudáfrica, del 27 de julio al 2 de agosto. Entraron como cuartas cabezas de serie, pero aún se estaban adaptando al estilo de juego y a la mentalidad de la otra. A pesar de las dudas sobre cómo competirían como equipo al más alto nivel unas jugadoras tan jóvenes, llegaron a la final en su primera semana de competición juntas.

La final duró dos horas y 53 minutos. Fernández y Calvo se llevaron el segundo set en el tie-break después de que Triay y Brea fallaran dos veces a la hora de cerrar el partido. En el tercer set, sirvieron para llevarse el título con 30-15, pero no pudieron rematar. Triay y Brea se llevaron el tie-break decisivo por 7-4 gracias a una volea de Calvo que se fue larga, lo que les valió su quinto título de la temporada.

A pesar de la aplastante derrota en el último momento, la pareja ya estaba demostrando un potencial extraordinario. En su primera semana juntos, frente a la mejor pareja del mundo, estuvieron a solo dos puntos de llevarse el título.

04 Londres P1: la victoria sobre la pareja número uno del mundo

Calvo and Fernández raise the London P1 trophy alongside Tapia and Coello © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Londres llegó solo siete días después. Fernández y Calvo superaron las semifinales contra los segundos cabezas de serie, González y Josemaría, con una contundente victoria por 6-2 y 6-4, para luego enfrentarse de nuevo a Triay y Brea en la final.

La revancha duró una hora y 45 minutos. Era la segunda final de Fernández y Calvo en dos torneos, y esta vez la joven pareja estaba lista para llevarse la victoria. Ganaron el primer set por 7-5 y el segundo por 6-3. La diferencia entre ambas actuaciones quedó clara en los momentos decisivos, cuando demostraron que harían lo que fuera necesario para que el partido no acabara como había acabado en Pretoria.

Calvo, con solo 18 años, se hizo con su primer título de Premier Padel, convirtiéndose en la jugadora más joven de la historia en lograrlo en la competición femenina y cumpliendo el sueño que la mayoría de los jugadores de pádel persiguen durante toda su carrera de 20 años.

05 Madrid P1: tres puntos de partido y una lección

Madrid, del 31 de agosto al 6 de septiembre, fue la semana que no les salió como esperaban. Fernández llegó en busca de su tercer título consecutivo en Madrid con su tercera compañera diferente. Para Calvo, era otra oportunidad de demostrar que estaba preparada para los focos más brillantes en uno de los torneos más importantes del calendario.

A pesar del buen rollo de los torneos anteriores, perdieron la semifinal ante González y Josemaría por 6-4, 2-6 y 7-5. Tuvieron tres puntos de partido en el tercer set y los desperdiciaron todos. González y Josemaría no les habían ganado ni un solo set en sus enfrentamientos anteriores de esa temporada, pero aun así le dieron la vuelta al partido.

Vale la pena recordar este resultado por lo que significó en su breve etapa juntos. De los cuatro torneos, el de Madrid fue en el que la pareja mostró un claro bajón de nivel, pero también les dio la oportunidad de recuperarse.

06 Paris Major: a un paso de la gloria

Martina Calvo is one of the most aggressive players in the world © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

El Major de París en Roland Garros, la semana después del P1 de Madrid, les deparó la mejor victoria de su colaboración hasta el momento. Como cuartos cabezas de serie, se enfrentaron en semifinales a los principales favoritos y campeones defensores, Triay y Brea, y ganaron por 6-4 y 6-2.

Calvo controló los intercambios cruzados, mientras que Fernández neutralizó la cobertura de pista de Brea. La cobertura española de la semifinal señaló que el orden de la clasificación parecía invertirse en la pista, con la pareja más joven marcando el ritmo del juego y la más experimentada a la zaga. Esta victoria las convirtió en la pareja más joven en llegar a una final de un Grand Slam en la historia del pádel femenino. Las cuatro finalistas de París sumaban entre todas 86 años, lo que la convirtió en la final femenina de un Grand Slam más joven de la historia.

La final supuso una lección diferente y otra señal de que las mejores actuaciones de la pareja quizá aún estén por llegar. Ari Sánchez y Andrea Ustero ganaron por 6-2 y 6-0. Fernández y Calvo empezaron con rigidez, encadenaron una racha de errores y nunca encontraron la agresividad que las había llevado tan lejos durante toda la semana. Sánchez, de 29 años, llevó la iniciativa del partido desde el primer juego. Calvo, sin embargo, se marchó de París en el octavo puesto del ranking mundial, el mejor de su carrera, tras superar a Sofía Araújo en la clasificación.

07 Las cualidades que hacen de Calvo y Fernández una pareja peligrosa

Both Calvo and Fernández play with unusual poise and patience for their age © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Hay varios patrones que destacan al observar cómo Calvo y Fernández se complementan. Si siguen sacando el máximo partido a estos puntos fuertes, pulen sus puntos débiles y mantienen la consistencia como pareja, tienen las herramientas para convertirse en una de las parejas líderes del circuito.

Las posiciones encajan a la perfección sin necesidad de ajustes. Calvo juega por el lado del revés, mientras que Fernández se encarga del golpe de derecha. Fernández ha pasado toda su carrera junto a jugadoras del lado izquierdo, como Triay, Bea González y Araújo. Calvo pasó la primera mitad de 2026 junto a la especialista en golpe de derecha Marta Ortega. Ninguna de las dos tuvo que volver a aprender una posición para que la pareja funcionara, lo que les ayudó a obtener resultados de inmediato en lugar de pasar semanas adaptándose.

La experiencia está repartida de forma desigual, y eso ayuda. Fernández tiene 13 títulos en su carrera a sus 20 años, con un mejor ranking de número tres. Calvo, con 18 años, ya tiene uno. A pesar de su edad, ambas han demostrado una serenidad, paciencia y determinación extraordinarias frente a rivales con más experiencia.

Calvo y Fernández no dudan en atacar y cerrar los puntos pronto, incluso cuando eso implica un mayor riesgo. Ambas jugadoras suben a la red a la primera oportunidad, y en el Major de París eso provocó la inusual imagen de ver a Triay y Brea defendiéndose durante largos ratos.

Los enfrentamientos individuales también les favorecen frente a las actuales número uno. Calvo domina el intercambio cruzado contra Triay, el intercambio en torno al cual se basa el sistema de Triay y Brea. Fernández le quita cobertura a Brea en la pista acortando los puntos antes de que Brea pueda pasar de la defensa al ataque. Esa combinación ayuda a explicar cómo una pareja que solo ha jugado cuatro torneos junta ha vencido dos veces al mejor equipo del mundo, con ambas victorias en sets seguidos, mientras que la derrota se decidió en un tie-break decisivo.

Está claro que aprenden rápido entre partido y partido, y la racha de Pretoria a Londres es el ejemplo más claro: los mismos rivales, la misma ronda, con siete días de diferencia, y una derrota en tres sets se convirtió en una victoria en dos sets.

El único aspecto en el que aún tienen margen de mejora es cerrar los partidos. Fallaron dos puntos de partido en Pretoria, tres en Madrid, y acabaron en el lado perdedor de una aplastante final por 2-6 y 0-6 en París. Todo lo demás en su juego ya está al nivel necesario para vencer a la mejor pareja del mundo, algo que ya han conseguido dos veces.

08 Cómo ver a Claudia Fernández y Martina Calvo

26 minutos Highlights - London Premier Padel P1 Revive los momentos más destacados del London Premier Padel P1.

Red Bull TV retransmite todos los partidos de Premier Padel a partir de cuartos de final, lo que significa todos los partidos de viernes a domingo, las fases finales en las que Calvo y Fernández ya están acostumbradas a competir.

Encuentra más información sobre todos los torneos, incluyendo la venta de entradas, los horarios de los partidos, los resultados en directo, las novedades sobre las jugadoras y las últimas noticias en la web de Premier Padel .

Sobre el autor ¿Quién es Javier Romero? Javier es director de marketing de Siux Padel y entrenador certificado de pádel con una profunda arraigo en este deporte, tanto dentro como fuera de la pista. Anteriormente dirigió la estrategia de contenidos y digital en Babolat Padel. Como escritor especializado en deportes de raqueta, aporta una perspectiva privilegiada sobre los jugadores, los eventos, las marcas y las tendencias que están impulsando el auge mundial del pádel. Además, es un jugador apasionado y una de las voces más activas del sector del pádel en LinkedIn.