Matt Jones redefine lo que es humanamente posible encima de una bicicleta

En los primeros años de formación y evolución del mountaibike freestyle todo era nuevo. Cada competición o edit tenía riders llevando el nivel más allá, añadiendo una rotación aquí un combo allí y consiguiendo planchar trucos que sólo se habían visto en videojuegos hasta entonces.

A día de hoy, los trucos nuevos solo ocurren en raras ocasiones. Ya no basta con la misma vía de siempre de doblar o triplicar un truco, o añadir otro barspin... Para planchar un trucos nunca visto antes se requiere de creatividad y determinación y de que el rider esté dispuesto a salir de su zona de confort, porque en ocasiones planchar un truco así puede llevar meses de preparación, práctica e intentos fallidos.

Estuve a punto de lanzar la toallas unas cuantas veces, '¿cuándo demonios lo voy conseguir?'

Así que cuando se anuncia que un atleta va intentar realizar no uno ni dos, sino tres trucos nunca vistos antes, tienes que parar atención.

En el último episodo de la serie del mountain biker de slopestyle británico Matt Jones para Red Bull TV llamada Design and Conquer y creada en colaboración con Ford se muestran las horas de dedicación, dolor y sufrimiento que requiere el intentar el primer backflip al palo a front flip, o como ellos lo llaman, hitching post flip to feet to front flip, en un módulo especialmente construido para la ocasión en Devon, en el suroeste inglés.

Puedes ponerte al día viendo el primer episodio de la serie en el repdouctor al inicio de la página antes de que él mismo nos cuente el por qué esto fue una de las cosas más duras, mental y físicamente, que haya hecho jamás. Puedes ver los 4 episodios de la serie aquí .

¡Matt! Felicidades por esta nueva y brillante serie. ¿Cuál fue tu inspiración para este proyecto?

Siempre estoy pensando en cosas que pueden ser posibles encima de la bici, pero normalmente mis ideas se van tan rápidamente como vienen porque sé que no existe el salto perfecto para realizarlas. Esta vez surgió la oportunidad de crear un circuito por lo que pude pensar fuera de las reglas convencionales de los trucos de slopestyle y probar alguno de mis trucos soñados y poder llevar mi deporte a otro nivel. Los dos trucos que estoy probando los he tenido en la cabeza desde Frames of Mind , así que al menos hace ya tres años.

¿Por qué no lo habías intentado antes?

Quería hacerlo con una buena producción para que no acabaran perdidos como un clip de Instagram más. Los planetas se alinearon y pensé que este era el momento para entrenar y sacarlo adelante, sobre todo el 'gainer'. Ese es una idea que he tenido durante mucho tiempo y sabía que simplemente me tenía que poner a ello - casi que me entró la paranoia que algún otro rider lo haría antes que yo. Es un truco de slopestyle que cualquier podría haver intentado, porque es desde un drop hacía un landing. No me puedo creer que nadie lo haya hecho, pero si me paro a pensarlo... Quizás tenga sentido, porque resultó ser mucho más difícil de lo que me había imaginado.

¿Es esta la primera vez que has tenido que ir a una piscina para practicar un truco?

¡Sí! Sin duda. La gente no entendía qué estaba haciendo. Hay mucha gente que no pregunta, simplemente ponen mala cara. La piscina me ayudó mucho, pero no me bastó sólo con eso. Me ayudó a darme cuenta que podía hacer un backflip mientras avanzaba hacia adelante, poner mis pies en los pedales y tener agarre, pero añadirle el peso de la bici y el hecho de que tenía que correr y balancear la bici en el lateral de algo, significaba que tenía mucho más que averiguar, lo que me costó mucho tiempo.

Practiqué mucho más en el gainer de lo que aparece en la serie. Me tomé todo el mes de Agosto sin grabar videos y lo hice cada día en mi terreno, cambiando el peso de la estructura, probé con el airbag y busqué manera de intentarlo hacer funcionar. No conseguí plancharlo ni una vez hasta que fui a Devon. Me llevé mi airbag, lo conseguí una vez, y al día siguiente lo hice en tierra. Lo hice una vez y creo que probablemente no lo haga nunca más.

Tu hermano Jono te acompañó durante todo el proceso, ¿fue más una ayuda o un incordio?

Fue genial. Mucha gente pude ir y venir y darte consejos, pero tener a alguien que lo ha visto y vivido desde el principio es de gran ayuda. Jono consiguió comprender los trucos de la misma manera que yo. Es muy bueno tener a alguien con el que discutir algo que lo ve y entiende de una manera mu similar a mi manera de hacerlo. O a veces de manera completamente distinta, que puede ser igual de beneficioso poder tener una segunda opinión. Él se mantuvo más positivo creyendo que todo esto era posible la mayor parte del tiempo, incluso más que yo, ¡pero él no era el que tenía hacer los trucos...!

En la serie también hemos visto a Gee Atherton y a Kriss Kyle darte algunos consejos. ¿Habías montado con ellos antes?

Sí, pero nunca había visto a Kriss [Kyle] montar en Unit [23]. Es su segundo hogar, incluso vivió en el park durante años. Esa experiencia fue brutal, es irreal verlo montar allí. Siempre he pensado que ver a la gente montar en sus saltos en mountain bike es un placer, pero ver a Kriss en Unit me hizo explotar el cerebro - fue alucinante.

¿Fue Kriss quién te inspiró con el body slide?

Eso salió de mi cabeza, pero pensé que sería un buen enlace al haberlo visto hacer cosas de estas. Fue realmente difícil. No salió tal y como había planeado, ya que la fricción de todo tu peso y el de la bici es inmensa. No fue perfecto, pero conseguí deslizar a lo largo de toda la pared.

¿Qué consejo te dio Atherton para mantenerte fuerte mentalmente?

Puede parecer un cliché, pero creer que puedes superar el miedo y las dudas en cualquier momento de tu vida, significa que puedes hacerlo de nuevo. Es así como Gee Atherton se enfrenta a sus luchas para ganar carreras, sabiendo que ha ganado esas carreras. Es super interesante.

Tenía muchísimas dudas porque nunca había hecho muchos de estos trucos, hacerlo en un airbag no es verdaderamente hacerlo... Tenía que creer en mi visión, si pensaba en ellos y los visualizaba funcionando, eran posibles. Todo esto necesitó más perseverancia de la que me había imaginado, lo que hace que al final se sienta más como una victoria, pero también consumió tanto tiempo que hay muchos trucos que se me escaparon de ese edit que los tendré que poner en otro edit en otra ocasión. Pero no siempre puedes ganarlo todo. Siempre es lo mismo. De todas manera estoy super contento de haber puesto dos trucos super creativos en un video.

¿Fue este proyecto más duro, física y mentalmente, que tu primer edit, Frames of Mind?

Sí, se convirtió en un video menos de mountain bike y más en un experimento de cómo conseguir estos trucos que había anunciado. Tener la serie de "behind-the-scenes" lo hizo todavía más complicado porque ya había dicho que haría "esto y esto y esto" desde un inicio. Y entonces tenía que hacerlo, no había la posibilidad de cambiar mi plan o inventar algo distinto. Tenía que cumplir mi promesa y eso ha sido una lección aprendida: no siempre es tan fácil hacerlo como decirlo, pero al final lo conseguí.

También hemos podido ver todos los impactos que has sufrido. ¿Cómo te preparas para esas caídas?

Recordaba bien de Frames of Mind que aunque hagas todos los cálculos, no te va a salir a la primera, pero te va a salir. Sólo intento ser paciente, aguantar los impactos, sufrir las caídas sabiendo que al final saldrá. Es raro tener que aceptar esas caídas y no dejar que la frustración te haga abandonar. Quise abandonar en algunas ocasiones porqué pensaba ' cuándo demonios me va a salir?'. Cada vez que creía tener la velocidad perfecta, la rotación perfecta... no colocaba bien una de mis piernas y fallaba. Pero al siguiente casi sería perfecto.

El truco en el poste requiere de la concentración de un funambulista y el compromiso de un saltador de base.

El truco en el poste es extrañamente técnico. Puedo decidir hacer un doble flip cuando me levanto, porqué sólo me tengo que decir a mis mismo: '¡hazlo!". Pero para este truco eso no vale. Este truco requiere de la concentración de un funambulista y el compromiso de un saltador de base para lanzarte a hacer el front flip. Pero no sabes si va suceder. Es un equilibro muy extraño entre concentración y la decisión de hacerlo en ese segundo que nunca había experimentado para realizar un truco.

Cuando salió, salió. Todo lo que estaba haciendo era tan consistente, pero el resultado era tan inconsistente... Y todo eso era para estar an la posición para probar un front flip que igual ni planchaba después de todo. Eso era lo más duro de aceptar. Sufrir con la primera parte del truco, que ni siquiera es la parte importante, el front flip era mi nueva adición. Hay grabados 350 intentos y hice unos 100 front flips más entrenando por mi cuenta. Nunca he trabajado tan duro en nada, jamás.

Te costó dos viajes al circuito para planchar el truco en el poste. ¿Sentiste la presión extra en el último viaje a Devon?

Siempre supe que lo conseguiría, pero sinceramente creí que igual no tendría el tiempo suficiente, pensé que necesitaría más de mil intentos hasta conseguirlo. Grabar en invierno redujo el número de intentos que podría hacer al día, porque el barro significaba que tenía que limpiar mi bici, mis zapatos y mis ruedas para cada intento. Perdí la confianza, pero no perdí la perseverancia, sabía que saldría.

En ese último viaje pensé que quizás tendría que alargarse hasta el 2021. Cuando salió, todo salió de una manera un poco extraña. Normalmente hacia uno o dos front flips después de todo un día de probarlo, pero de repente hice 6 seguidos. Hay algo que empezó a funcionar. Es un truco muy raro, no lo voy a hacer nunca más, y no creo que haya nadie más que se moleste en intentarlo.

Me quedé sin tiempo para el 720 no hander a barspin, pero dije que lo haría, así que lo haré

¿Crees que lo volverás a intentar en una competición o en un edit?

Me encantaría hacer el gainer en una ronda de competición. Es una sensación tan loca estar en la bici a ciegas bocabajo sin manos ni pies en ella...

Hay un truco que no ha sido grabado: el 720 no hander a barspin. ¿Está todavía encima de la mesa?