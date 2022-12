Matthias Walkner: "Ya estoy en modo Dakar"

¿Todavía estoy mentalmente en rehabilitación o ya estoy completamente entrenado? Eso depende del día. Cuando mi hombro está mal y estoy un poco decaído, es más bien una recuperación. Pero desde que he vuelto a montar en moto, desde hace unas tres semanas, me he pasado a la preparación del Dakar.

Es difícil decir dónde estoy en términos de rendimiento en este momento. Pero un buen punto de referencia para mí es el XBowl Arena de Stegenwald. Conozco mis tiempos de vuelta en mi circuito de casa, he dado cientos de miles de vueltas allí, y nunca he conducido más rápido que ahora. Es difícil decir ahora cómo se verá en un desierto abierto con navegación. Pero si el 100% es el mejor Matthias Walkner posible, entonces me veo en el 80 u 85% ahora. Me va muy bien en la moto, soy muy rápido, tengo potencia, estoy muy en forma y me divierto mucho.

