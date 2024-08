Ricciardo analiza las 200 primeras carreras de Verstappen en la F1

Max Verstappen sobre la confianza en el proceso "Disfruto con lo que hago, pero tampoco me vuelvo loco: no me hago muchas preguntas. Simplemente sigo la corriente y eso me funciona". ¡Bienvenidos al primer episodio de la 2ª temporada de Mind Set Win! Arrancamos esta nueva temporada con el campeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen, que nos habla de confiar en el proceso. El piloto de Oracle Red Bull Racing ha perfeccionado el arte de no complicar ni pensar demasiado su rutina y su enfoque, algo que le ayuda a mantener la concentración en los aspectos importantes que necesita para ganar carreras y títulos. En este episodio, los presentadores Cédric Dumont y York-Peter Klöppel nos presentan una forma de pensar que puede ayudarnos a centrarnos en el presente. Se llama 'What's Important Now' – o WIN. Luego nos dicen cómo ponerlo en práctica. En primer lugar, identifica un gran objetivo por el que estés trabajando. Pensar en el resultado final puede resultar abrumador, así que empieza a pensar en los pequeños pasos que te llevarán alcanzar ese objetivo. Por último, empieza cada día centrándote en 'What's Important Now' y en lo que puedes controlar en ese mismo momento. Esto te ayuda a mantenerte centrado en los objetivos alcanzables diarios y en las tareas actuales que te empujarán hacia tu objetivo final.