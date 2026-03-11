Max Verstappen correrá en las legendarias 24 Horas de Nürburgring

Incluso con cuatro títulos mundiales de Fórmula 1 y numerosos récords a su nombre, Max Verstappen siempre está buscando un nuevo desafío. Su última aventura, sin embargo, puede ser la más exigente hasta ahora. Después de que el piloto de 28 años confirmara que competirá en las 24 Horas de Nürburgring 2026, el coche con el que correrá y su decoración especial de equipo se presentaron con un espectacular salto B.A.S.E.

El atleta alemán Max Manow se lanzó desde una altura de 131 metros al interior de una torre de refrigeración en Meppen, Alemania, para revelar con estilo la llamativa nueva decoración Red Bull del Mercedes-AMG GT3.

Mira el vídeo a continuación para ver por primera vez el GT3 con el que Verstappen correrá en el legendario circuito alemán.

La buena noticia es que también podrás ver a Verstappen enfrentarse a la carrera de 24 horas en directo a través de Red Bull TV y del canal de Red Bull Motorsports en YouTube .

01 Max Verstappen en la clase GT3

Cuando Verstappen se ponga al volante, el piloto de Oracle Red Bull Racing lo dará absolutamente todo. Eso está fuera de duda. Lo ha demostrado no solo con su impresionante trayectoria en la categoría reina del automovilismo , sino también en cualquier otro desafío que ha afrontado.

Hace menos de un año que Verstappen consiguió su licencia para competir en la popular clase GT3. Y su primera carrera fue una demostración inédita de su innegable talento al volante.

A mediados de septiembre de 2025, durante una pausa de dos semanas en el calendario de Fórmula 1 y justo después de su triunfo en el Gran Premio de Azerbaijan, Verstappen se puso al volante de su Ferrari 296 GT3 en el Nürburgring Endurance Series (NLS). A pesar de ser su debut, no mostró ni rastro de nervios y terminó llevándose la victoria.

Ahora Verstappen inicia una nueva aventura al competir con su Mercedes-AMG GT3 bajo el estandarte de Verstappen Racing frente a algunos de los grandes nombres y equipos del automovilismo, como Manthey Porsche y ABT Sportsline.

02 Max Verstappen en las 24 Horas de Nürburgring 2026

Desde su estreno en 1970, la carrera de 24 horas de Nürburgring se ha convertido en uno de los eventos más impresionantes y multitudinarios del automovilismo. Cada año, cientos de miles de aficionados peregrinan hasta la región de Eifel para presenciar este clásico de resistencia. Hasta 190 vehículos de distintas categorías afrontan la aventura del “Infierno Verde” y el desafío que plantea este trazado natural de 25,378 km.

En 2025, la victoria en la clase GT3 fue para Kelvin van der Linde y ROWE Racing, pero este año el sudafricano tendrá un nuevo desafío cuando se enfrente a Verstappen.

La participación de Verstappen en la NLS2 y en las 24 Horas de Nürburgring 2026 refleja la pasión del piloto neerlandés por competir y su constante búsqueda de nuevos retos.

El equipo participará en varios eventos antes de la carrera de 24 horas a mediados de mayo: NLS1, NLS2 y los 24h Nürburgring Qualifiers. El coche competirá con el número 3 y contará con una potente alineación de pilotos formada por Verstappen, Dani Juncadella, Jules Gounon y Lucas Auer.

“Nürburgring es un lugar especial. No hay ningún otro circuito igual. La carrera de 24 horas de Nürburgring ha estado en mi lista de deseos desde hace mucho tiempo, así que estoy muy emocionado de que ahora podamos hacerlo realidad”, reveló Verstappen.

“El año pasado obtuve mi licencia DMSB para Nordschleife y pude participar en la NLS9, que ganamos. Esa preparación es muy valiosa porque aprendimos mucho y ahora podemos aplicar a nuestro programa de este año con la NLS2 y la carrera de 24 horas”.

Verstappen competirá por primera vez en la NLS2 el 21 de marzo y utilizará esta prueba como preparación para las 24 horas de Nürburgring, mientras continúa disputando la temporada de Fórmula 1.

03 ¿Cuándo competirá Max Verstappen en las 24 Horas de Nürburgring?

Las ADAC Ravenol 24h Nürburgring se celebrarán en Nürburgring Nordschleife entre el 14 y el 17 de mayo de 2026. El evento comenzará el 14 de mayo con la primera sesión de clasificación, antes de que la carrera de resistencia arranque el sábado 16 de mayo.

Las 24 horas de Nürburgring ha estado en mi lista de deseos durante mucho tiempo, así que estoy muy emocionado de que ahora podamos hacerlo realidad Max Verstappen

04 Todo lo que necesitas saber sobre las 24 Horas de Nürburgring

Junto a los clásicos de resistencia de 24 Horas de Le Mans y 24 Horas de Spa, las 24 Horas de Nürburgring son uno de los grandes momentos del calendario de carreras. La prueba en la región de Eifel debutó en 1970, con un BMW 2002 TI como primer vencedor.

Mira en el vídeo a continuación cómo los ex pilotos de F1 Sebastian Vettel y David Coulthard recorren el Nürburgring.

Con más de 25 km de longitud, la Nürburgring Nordschleife es el circuito permanente más largo del mundo. En la carrera de 24 horas se utiliza el trazado combinado de la Nordschleife y el circuito GP, lo que supone unos 25,4 km por vuelta y nada menos que 73 curvas en cada giro.

Una de las características que hacen única a la Nordschleife es su diferencia de altitud de unos 300 metros entre el punto más alto, en Hohe Acht (aprox. 620 m sobre el nivel del mar), y el más bajo, en Breidscheid (aprox. 320 m). Algo prácticamente único en un circuito permanente.

La parrilla de salida de las 24 Horas de Nürburgring es más diversa que la de casi cualquier otra carrera de resistencia. Además de los equipos GT3 con apoyo de fábrica, más de 130 coches compiten en más de 20 categorías distintas. Precisamente ese carácter abierto es lo que hace tan especial esta carrera en el mundo del automovilismo.

Para participar, todos los pilotos necesitan el llamado DMSB Permit Nordschleife, que se concede en tres niveles (A-C) y garantiza un conocimiento mínimo del circuito y de las normas de competición.

En 2025, la cifra de espectadores en las 24h Nürburgring batió todos los récords: alrededor de 280.000 aficionados al automovilismo acudieron a la Nordschleife.