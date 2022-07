Los comisarios analizaron la maniobra desde todos los ángulos, pero el holandés no fue sancionado. "Si no te permiten adelantar, más vale que te quedes en casa", dijo alegremente. El piloto derrotado debió meditar durante mucho tiempo cuando escuchó el "Wilhelmus" resonando en el Red Bull Ring. En la rueda de prensa, sacó sus primeras conclusiones: "Si podemos conducir así, soy feliz y haré lo mismo". Cree que reforzando su juego podrá volver a competir con su homólogo holandés, por cuyo camino se ha cruzado desde principios de la década de 2010.

Los comisarios analizaron la maniobra desde todos los ángulos, pero el holandés no fue sancionado. "Si no te permiten adelantar, más vale que te quedes en casa", dijo alegremente. El piloto derrotado debió meditar durante mucho tiempo cuando escuchó el "Wilhelmus" resonando en el Red Bull Ring. En la rueda de prensa, sacó sus primeras conclusiones: "Si podemos conducir así, soy feliz y haré lo mismo". Cree que reforzando su juego podrá volver a competir con su homólogo holandés, por cuyo camino se ha cruzado desde principios de la década de 2010.

Charles Leclerc y ‘'Mad Max' conocen perfectamente sus estilos. Comparten el mismo ADN, el mismo amor por la ofensiva y por el "todo incluido": esa tendencia a arriesgar el choque antes que ceder. La rivalidad entre los dos jóvenes campeones de la F1, que, salvo un improbable giro de los acontecimientos, lucharán por el título mundial, no es nueva. Las imágenes de archivo que resurgen a intervalos regulares en las redes sociales dan fe de ello. En particular una secuencia,