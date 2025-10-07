¿Qué debe hacer Max Verstappen para ganar su quinto título de F1?

La segunda mitad de la temporada 2025 de Fórmula 1 está en pleno apogeo, y el mundo del automovilismo se centra principalmente en los líderes del campeonato, los dos pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, y en como Max Verstappen puede aguarles la fiesta. La temporada de Oracle Red Bull Racing y Max Verstappen ha cambiado mucho desde las vacaciones de verano, pero no tienen intención de renunciar a ganar el campeonato de pilotos por quinta vez.

01 Max debería aprovechar su buen estado de forma

Tras quedar segundo en el Gran Premio de Holanda, su país natal, en la primera carrera tras las vacaciones, Max ha ganado dos carreras consecutivas, subiendo al escalón más alto del podio en Monza y Bakú, y sumando otro un segundo puesto en GP de Singapur. Sigue estando a 63 puntos de Piastri, pero la diferencia se ha reducido significativamente en las últimas semanas. Los seis GG.PP que restan para que finalice la temporada es la oportunidad perfecta para mantener el ritmo.

No es solo el buen estado de forma de Max lo que le da buenas posibilidades en los próximos Grandes Premios. McLaren también está pasando apuros. Piastri solo ha sumado 27 puntos a su total en el tiempo en que Max ha sumado 68, lo que ha ralentizado el ritmo al que acumulaba puntos en la primera mitad de la temporada.

Sin embargo, Max podría tener ventaja sobre sus rivales de color papaya. Tanto Piastri como Norris serían campeones del mundo por primera vez si uno de ellos terminara el año en lo más alto del podio, pero Max ya ha estado allí y lo ha conseguido antes. Sabe cómo lidiar con un campeonato reñido y está familiarizado con la presión y lo que se necesita para cruzar la línea de meta.

Ahora es el momento de aprovechar su buen estado de forma y mantener la presión sobre sus rivales más cercanos. Si volviera a ganar en Estados Unidos dentro de dos semanas, los aficionados de Red Bull Racing volverán a creer. Quién sabe cómo reaccionarán Norris y Piastri si la clasificación se estrecha en las próximas semanas y Max tiene la oportunidad de ganar su quinto campeonato.

02 Lo que hemos aprendido de la aventura de Max en GT3

La buena forma de Max también se ha extendido más allá de la Fórmula 1 en las últimas semanas. El fin de semana pasado, en plena temporada de F1, ganó su primera carrera en GT3, en Nurburgring.

No solo le está saliendo todo bien, sino que parece estar disfrutando de nuevo de las carreras. Es un ganador, independientemente de la disciplina, y esto reafirma que no va a rendirse en su búsqueda del quinto título de campeón.

En declaraciones a formula1.com, Max dijo: “Todo salió bien en cuanto al tráfico y no cometimos ningún error grave. Ganar mi primera carrera aquí es increíble”.

El éxito de ese fin de semana solo pone de relieve cómo se siente Max en este momento, y es una buena señal ahora que comienza el desenlace del Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

Por supuesto, Max tendrá que mantener su buen estado de forma hasta Abu Dabi en diciembre, a menos que algo salga espectacularmente mal en McLaren. Si consigue seguir ganando y acortando distancias con los actuales líderes, tendrá todas las posibilidades de ganar su quinto campeonato de pilotos de F1 con Red Bull Racing.

03 Clasificación actual del Campeonato de Pilotos

Antes del inicio del Gran Premio de Estados Unidos, los cinco primeros puestos del campeonato de pilotos son los siguientes.

Oscar Piastri - McLaren - 336 puntos Lando Norris - McLaren - 314 puntos Max Verstappen - Red Bull - 273 puntos George Russell - Mercedes - 237 puntos Charles Leclerc - Ferrari - 173 puntos

Esperemos que en el Circuito de las Américas sea otro buen fin de semana para Max Verstappen y su equipo.