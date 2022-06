Sus habilidades en la pista ya impresionaban a los espectadores que lo veían desde la pista. En su libro Max Verstappen: The Inside Track on a Formula One Star, el periodista James Gray dice: "Max sorprendió a los mecánicos de Manor. Después de media hora, cuando se suponía que debía tomárselo con calma, pisó el acelerador. Basándose en sus datos, el equipo estimó que una buena vuelta en mojado era de unos 58 segundos. Al final, Max daba vueltas en 56,1 segundos. Lo mismo ocurre con Tony Shaw, que espera ficharlo para la siguiente temporada. "Hicimos todo lo posible por meterlo en el coche. Fue receptivo, fue muy fácil trabajar con este chico. Pero consideraron que no necesitaba ir a la Fórmula Renault".