Max Verstappen sienta un precedente

Como una provocación más, el holandés dio la bienvenida al endurecimiento del reglamento al margen de su anuncio. Una vez más, dijo que no cambiaría su estilo de conducción y que no afectaría a su balance. Tenía razón. Hasta su retirada a principios de 2017, la "jurisprudencia Verstappen" no le penalizaba en absoluto. Solo Sebastian Vettel, muy crítico con el neerlandés, fue degradado del tercer al quinto puesto en el Gran Premio de México por una maniobra "potencialmente peligrosa" sobre Daniel Ricciardo en una curva.

Desde entonces, sus rivales lo han entendido: las reglas del juego pueden cambiar, pero no la forma de ver el deporte y la conducción de Max Verstappen. Este es sin duda su principal punto fuerte, y una de las razones que le llevaron a conseguir su primer título mundial. Ninguna duda, o casi ninguna, y sobre todo ninguna concesión. "No voy a enseñarle a [Robin] van Persie cómo jugar al fútbol, la gente no debería decirme cómo conducir", le gusta recordar.

