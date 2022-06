¿En qué está pensando Sophie Kumpen cuando su hijo se lanza al espacio dejado por Lewis Hamilton en el interior de la curva 5? Quizás a las velas encendidas para apoyarle a pesar de los kilómetros que la separan de Yas Marina, o esa curva 9 en la que tendrá que defenderse para mantener su posición, o los sacrificios de toda una vida que de repente tendrán sentido si cruza la bandera a cuadros en primer lugar. Tal vez ese día en que cedió al capricho de su hijo mayor levantando el teléfono para convencer a Jos de que le dejara correr por primera vez. Y que fue ella, la campeona de karting que "venció a tipos como Jan Magnussen, Giancarlo Fisichella y Jarno Trulli" a mediados de los 90, la que presenció la primera aceleración de un niño que, dos décadas después, ganaría su primer título de campeón del mundo de forma fulminante.

Ni siquiera te atreves a soñar [con el título de campeón del mundo]", admitió en las columnas de un diario belga. Ni cuando empezó en el karting, ni cuando se convirtió en campeón de karting, ni cuando debutó en la F1. Aunque es difícil expresar con palabras las emociones que la gobernaron aquella tarde de diciembre, Sophie Kumpen está segura: "Mi hijo se ha convertido en un hombre". Y la vida de este hombre habría sido muy diferente si no le hubieran puesto el cinturón en un asiento de karting en Genk hace 20 años.

Max Verstappen celebra su primer título mundial © Getty Images/Red Bull Content Pool

Puede que Max Verstappen se haya convertido en una estrella del Salón de la Fama en Países Bajos, seguido cada fin de semana por una apasionada afición naranja, pero fue en la provincia belga de Limburgo donde comenzó su historia personal. Nacido en Hasselt en el seno de una familia adicta a la velocidad y que colecciona premios en la mayoría de las categorías del automovilismo, Max "ya conducía karts o quads antes de saber leer o escribir", dice su madre.

Fue en el circuito de Genk, bautizado como "Home of Champions" y que luce con orgullo su retrato y el de su padre Jos, donde dio sus primeras vueltas al volante. Con la facilidad que distingue a los futuros grandes. “Desde los seis años, sabíamos que Max tenía algo más que los demás", dice el fotógrafo Frits van Eldik, que le ha dedicado una exposición. Le vimos contravolantear, manteniendo el acelerador. Todo ello de forma natural. Paul Lemmens, el propietario histórico del circuito, tiene el mismo recuerdo: "Recuerdo un año en el que, de 60 carreras, ganó 59".

Poco aficionado a los estudios y pasando la mayor parte del tiempo en la pista o, en su defecto, en la PlayStation, Max pronto convenció a su padre, antiguo compañero de equipo de Michael Schumacher con 107 participaciones en la F1 entre 1994 y 2003, para que lo convirtiera en su pupilo. Su "proyecto de vida", incluso. "Me alegré de que expresara este deseo, pero solo me involucré realmente en su carrera cuando me di cuenta de que estaba dotado. De lo contrario, solo habríamos corrido en carreras nacionales por diversión", recordaba Jos Verstappen a Kartmag en 2014.

Jos Verstappen ha guiado la carrera de Max © Getty Images/Red Bull Content Pool

A partir de mediados de la década de 2000, su dedicación es total. Pero para que Max se convierta en una "Máquina de Carreras", el marco es estricto y el calendario militar. “Tanto si llovía como si hacía -2ºC, estábamos probando cosas", recuerda Jos. Max no tenía opción, tenía que conducir. A veces volvía a la pista con las manos heladas. “Le decía que se fuera a calentar unos minutos en la furgoneta, pero no volvía. Así que iba a por él y le obligaba a montar de nuevo. No podía mover los dedos, pero no me importaba. Quería mejorar los motores, el chasis, quería saber si habíamos progresado. No fue muy divertido para él, pero le sirvió para forjar su carácter".

Durante el fin de semana, armado con un cuaderno en la pista, el padre anotaba todo: las trayectorias tomadas, las maniobras exitosas, los actos fallidos. Cada sesión es objeto de un largo interrogatorio, porque es consciente de que la historia se escribe allí, en esa pista de karting. Que los reflejos adoptados en la pista hoy serán las maniobras ganadoras de mañana. A veces sabotea deliberadamente el coche de carreras para ponérselo más difícil y mejorar su comprensión del material. "Así es como aprendí sobre las diferentes partes del coche", dijo el piloto de Red Bull Racing en el sitio web oficial de la Fórmula 1, "pero también me dijo: 'Si no sientes nada, no mientas'.

Fin del juego © Getty Images/Red Bull Content Pool

De su padre, Max Verstappen ha adquirido sobre todo la ciencia de los adelantamientos. La certeza de que es capaz de adelantar a un rival en cualquier momento y lugar. ¿Y cómo? Definiendo de antemano las partes del circuito en las que tiene "derecho" a adelantar, pero también enfrentándose a él rueda a rueda durante sesiones llenas de lecciones. En declaraciones a ESPN, el campeón del mundo recuerda: "Mi padre tenía un motor más rápido en su kart, y hacíamos 30 o 40 carreras de cinco vueltas", dice. “Después de cinco vueltas la carrera se estabiliza, pero en los primeros cinco giros se aprende mucho (...) A veces intentaba adelantarle y, por mi falta de experiencia, me pasaba un poco y me pillaba en la salida. Por lo demás, intenté pasar por fuera, pero me bloqueó en mitad de la curva. Estas carreras me han enseñado mucho".

Max y Pierre Gasly calibran el potencial de la próxima generación © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

El duro trabajo está dando sus frutos. Después de coleccionar medallas a nivel local, Max Verstappen entró en las competiciones internacionales en su adolescencia. Pasó varios años viajando por Europa en la parte trasera de la furgoneta de su padre. "Hice unos 400.000 kilómetros en esa furgoneta Mercedes (...) fue un trabajo duro pero muchos buenos momentos", dice Jos. En la parrilla de salida, sus rivales son Alexander Albon, Pierre Gasly, Charles Leclerc o Esteban Ocon. Jóvenes pilotos llenos de talento, como él. Pero no importa: su personalidad ya está bien establecida y su confianza es inquebrantable. "Realmente no nos caíamos bien porque terminamos en la grava varias veces", recuerda Gasly. "Max y yo no nos soportábamos cuando éramos niños", añadió Leclerc. Los futuros líderes de esta generación dorada, hartos de la PlayStation y de las hazañas de Schumacher y Alonso, se repartieron los trofeos y alimentaron sus ganas de ganar.

Pero en 2013, todo se aceleró para Max. Deseoso de enmendar el episodio de Sarno, en el que su accidente evitable provocó la ira y luego el silencio de su padre mentor, realizó una serie de actuaciones de alto nivel. "Después de Sarno, lo ganamos todo", recuerda Jos en el podcast de Talking Bull. Ganó dos títulos europeos en las categorías KZ y KF, y luego concluyó la campaña ganadora llevándose el título mundial de KF en Varennes, con solo 15 años y frente a pilotos mucho más experimentados.

Aquel día, cuatro vueltas le bastaron para tomar el liderato de la carrera y no abandonarlo nunca más. Terminó con más de tres segundos de ventaja sobre su rival más cercano, un monegasco llamado Charles Leclerc. Una temporada perfecta que le impulsó al año siguiente al campeonato europeo de Fórmula 3, marcando el inicio de un rápido ascenso a la máxima categoría. "El karting ha terminado para mí. No tengo intención de volver por una o dos carreras", comentó entonces. “Lo que me interesa es ir hacia delante, no ser un personaje. Nunca he buscado la fama en la vida cotidiana.