Mayichi, la streamer más espontánea de Twitch

Maite Carrillo empezó de pequeña a interesarse por los videojuegos. A los siete años ya fundía la batería de su Gameboy y poco después descubrió que la PlayStation y el ordenador le ofrecían nuevas experiencias y le abrían un camino que se ha convertido en su forma de vivir. “No hay nada que me guste más que compartir mis juegos con los demás y Twitch, un canal que pensaba que solo era para competiciones, me ofrecía el trampolín perfecto para mostrar mi contenido a otras personas. Nunca imaginé que mi afición se convertiría en mi profesión ”.

World of Warcraft y League of Legends han seducido a la streamer