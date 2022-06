Lo sabemos. Ni a ti, ni a mí, ni a nadie nos gusta lo que sucede antes y después de un partido de pádel. Pero el calentamiento específico para jugar puede suponer la diferencia entre lesionarse o no. Mejor aún, entre perder y ganar. Y a todos nos gusta que sea la pareja rival la que muerda el polvo.

Tranquilo, no se trata de que salgas a la cancha enchufado como Ale Galán o Juan Lebrón, pero hacer 5 o 10 minutos de calentamiento antes de entrar y calentar algunos de los golpes típicos antes de que el marcador empiece a andar es una muy buena idea. Si no nos crees a nosotros, hazlo al menos a aquellos que “la tocan” en tu club de pádel. Verás como le dedican un poquito de tiempo.

Juan Lebrón calienta de manera intensa, no lo dudes

Los cinco minutos de calentamiento “fuera de pista” puedes aprovecharlos llegando diez minutos antes de la hora de tu reserva. Aprovecha para trotar un poco alrededor de la cancha, hacer algo de movilidad articular en tobillos, rodillas, cadera, codos y hombros y realizar algún pequeño sprint. No se trata de fundirte (el concepto idóneo sería 'activación'), sino de que tu frecuencia cardiaca aumente un poco, lleves oxígeno a los músculos y estés listo para la batalla desde el primer punto.

Una vez dentro de la cancha comienza el peloteo típico pre partido. De ti depende que sea eficiente o no. Un consejo: calentad jugando a media cancha. El intercambio de bolas será más rápido, habrá menos posibilidades de error al tener una distancia más corta y cogerás más mecánica de golpeo porque, por pura estadística, golpearás más veces. Poco a poco ve retrocediendo hasta el fondo de la pista, pero siempre manteniendo como objetivo el pasar el mayor número posible de bolas. Conseguirás consistencia y mecánica.

