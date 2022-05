Si hay sol, hay gorra, una máxima que no debes descuidar. Tapar tu cráneo evitará sobrecalentar tu cabeza y te permitirá correr más cómodo ya que su visera tapa la acción directa de los rayos solares sobre tus ojos. Sintiéndolo mucho, no te sirve la de los Lakers que tienes en la repisa: necesitas una transpirable, en tejido técnico y, a ser posible, de color claro (los oscuros atraen más luz solar, como estudiaste en primaria). Hay modelos de muchas marcas deportivas rondando los 30 euros y supone una inversión a futuro.

Los corredores llevamos gafas de sol por motivos que nada tienen que ver con la estética. Protegen de los rayos solares y los reflejos, evitan que te entre polen, mosquitos o arenilla cuando hace viento y permiten que corras con un gesto más cómodo al no tener que entrecerrar los ojos constantemente. Hay modelos fotocromáticos (que cambian el color de la lente según la luz externa) y otros tradicionales. Aunque nos acusen de herejes, no es imprescindible que sean unas gafas deportivas, pero la diferencia entre tus Ray-Ban de los festivales y unas gafas de correr radica en el ajuste, el peso y cómo se ajustan a tu cara.

