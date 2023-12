Aunque no todo es positivo, pues los pensadores ágiles pueden desechar las ideas que no han sido probadas a conciencia. Es importante considerar posibilidades alternativas, aunque ello suponga salir de la norma establecida. Además debes tener presente que no todos los que te rodean tienen un pensamiento ágil, por lo que los deberás ayudar para que continúen al tanto de la situación.