Estas son 5 B-Girls que deberías conocer

Logistx La californiana B-Girl Logistix es miembro de la crew Undergroun Flow y del Red Bull BC One All Stars.

Ami Ami empezó con el breaking en 2009 siguiendo los pasos de su hermana. Aprendió con el japonés B-Boy Katsu One y allí coincidió con Taisuke, quien también es miembro del Red Bull BC One All Star.

Red Bull BC One El Red Bull BC One es la mayor competición de B-Boys y B-Girls del mundo. Cada año miles de bailarines de todo el globo pelean por la oportunidad de poder participar en la final mundial.

Crews: Good Foot y Red Bull BC One All Stars

, un prodigio de Saitama, Japón, que se adentró en la cultura del hip-hop y el breaking a la tierna edad de seis años. Su dedicación bajo la tutela de leyendas japonesas del breaking como Katsu-One, Taisuke y Wata, le ayudó a cultivar un estilo característico marcado por transiciones fluidas, un footwork preciso y movimientos de potencia electrizantes. Su excepcional destreza le ha valido prestigiosos títulos, entre ellos el Battle of the Year 2v2 B-Girl en 2016 y el codiciado Silverback Open B-Girl en 2017. Estas b-girls están rompiendo barreras y dando forma al futuro del breaking.

Ami pasó a convertirse en la b-girl campeona de la primera Final Mundial de Red Bull BC One en 2018. Este triunfo la impulsó al reconocimiento mundial, convirtiéndola en la primera b-girl en unirse a Red Bull BC One All Stars. Imperturbable ante la creciente presión, Ami volvió a proclamarse campeona del mundo en los primeros Campeonatos del Mundo de breaking de la WDSF en 2019. Esto disparó su fama aún más, lo que la llevó a entrevistas exclusivas con grandes medios, campañas publicitarias en todo el mundo e invitaciones para juzgar competiciones internacionales.

Crews: 3:16 y Red Bull BC One All Stars

Logistx and Jonzi D discuss how breaking went big in …

Crews: Underground Flow, BreakinMIA y Red Bull BC One All Stars

Cuando hago break, me siento como una superheroína. Me siento poderosa y fuerte

. Su estilo único no se centra en un solo movimiento, sino en un enfoque completo: potente, creativo, dinámico y meticuloso, como lo demuestra su head swipe y back slide combo. 2022 marcó su incursión en los eventos de alto nivel, con una orgullosa semifinal en Outbreak y la conquista del cinturón de Red Bull BC One.